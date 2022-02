La exvedette Eva María Abad fue intervenida el martes último por la Policía Nacional por presuntamente abandonar seis granadas de guerra. Ella dejó estos artefactos explosivos en la vivienda de su expareja, un excoronel del Ejército, en Santiago de Surco.

El noticiero América Noticias informó que el hombre intervenido es Luis Enrique Marca Silva, quien participó de la exitosa operación militar Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997.

Además, en el 2019, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, al excoronel EP se le otorgó la condecoración “Medalla al Defensor de la Democracia” por su participación en el operativo militar.

Esta distinción salió publicada se a través de la Resolución Suprema 143-2019-PCM, en el Diario El Peruano.





En tanto, 90 Matinal de Latina difundió imágenes cuando Luis Enrique Marca Silva era trasladado a un patrullero para luego ser llevado a la comisaría de Surco. Al ser consultado del motivo de su detención, el excoronel del Ejército dijo: “Porque soy asaltante de bancos y mi apellido es ‘Marca’” .

Eva María Abad: “ Yo he hecho eso para que no me mate”

La exvedette contó que las seis granadas le pertenecían a su expareja. Afirmó que abandonó los explosivos porque no quería que Marca Silva atentara contra su vida luego que hayan tenido una discusión. Por ello, ella cogió las granadas y las dejó a unas cuadras del departamento donde vivían.

“Yo he hecho eso para que no me mate, porque ayer habíamos discutido. Yo lo saqué pensando que lo iba a utilizar porque ayer habíamos discutido”, declaró a Latina.

El matinal mostró que el excoronel fue colocado en el mismo patrullero en el que iba Eva María Abad. En ese momento, cuando se le consultó a la exvedette si era amenazada por su expareja ella negó lo que antes había afirmado.

Mientras, Luis Enrique Marca respondió: “Sí, soy caníbal. La quería comer”.

Eva María Abad fue detenida junto a su expareja por abandonar seis granadas en una calle de Surco. (Captura: Latina)

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Delincuentes a bordo de una mototaxi arrastraron a una mujer quien se resistió al robo de sus pertenencias en San Juan de Lurigancho, uno de los ladrones fue capturado por las autoridades. (Fuente: América TV)