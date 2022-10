El coronel PNP, Glen García Chávez, jefe de la División de Búsqueda de Desaparecidos de la Policía Nacional, indicó que el peruano Jorge Minaya Garay reveló que asesinó a su pareja, la turista española Karla Xiomara Zelaya Godoy, en defensa propia. Como se sabe, el cadáver de la extranjera fue hallado enterrado en un terreno de una casa precaria en Carabayllo.

MIRA AQUÍ | Feminicidio en Carabayllo: necropsia revela cómo fue asesinada la turista española por su novio peruano

“Dice que tuvieron una fuerte discusión y que ella pretendió herirlo con un arma punzocortante aparentemente y que sería un cuchillo. Él se defendió, él la golpeó, cayó al piso y se desvaneció”, refirió el jefe policial para América Noticias.

El coronel García Chávez explicó que aún no se puede confirmar si Karla Zelaya Godoy murió en la vivienda de Carabayllo. “Eso es materia de investigación porque tenemos que investigar qué otros lugares han frecuentado y su habido un posible traslado [del cuerpo de la turista]”, señaló.

“Esos hechos tienen que ser corroborados. No basta decir ‘yo he sido el autor’ [del crimen]. Se tiene que probar con todo tipo de pruebas periciales y testimoniales y de ahí judicialmente [...] Manifestó entregarse a las autoridades locales en Londres y que está atravesando un momento de crisis emocional”, indicó el jefe de la División de Búsqueda de Desaparecidos.

LEE MÁS | Todo lo que sabemos sobre la grave denuncia de violación en el Pentagonito y las fallas de fondo

Según la necropsia de ley practicada al cadáver de la turista extranjera reveló que, Karla Zelaya, de nacionalidad hondureña-española, murió por asfixia mecánica (estrangulada con algún objeto). La pericia policial en el lugar del hallazgo también arrojó que el feminicida no habría actuado solo.

Además, la Policía Nacional constató que, la precaria casa ubicada en la asociación Villa Nazareth, situada en la zona de Lomas de Carabayllo, en el distrito de Carabayllo, no pertenece a la abuela de Jorge Minaya Garay sino es su propio inmueble.

Confesión del asesino

Como se sabe, Erick Zelaya, hermano de la víctima, consiguió que Jorge Minaya le revelara donde había enterrado el cuerpo de su hermana. En un audio difundido por Buenos Días Perú se puede oír la conversación entre ambos hombres.

Hermano de Karla: “Nomás dime dónde está para encontrar su cuerpo por favor. Dime dónde está”, le pide.

MÁS INFORMACIÓN | Mujer vino con su novio desde Londres para conocer Machu Picchu y ahora está desaparecida | VIDEO

Jorge Alfredo: “Yo he llamado a la Policía ahora y le he dicho que lo he puesto en tal sitio, en un lugar ahí donde vive mi abuela. Ahí mi abuela vive en un terreno, ahí lo puse. Me siento terrible. Estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. No sé, no sé qué ha pasado. No tengo cara para ver a nadie”, le responde.

Caso

Karla Xiomara Zelaya Godoy se encontraba desaparecida desde fines de setiembre. Ella viajó de Londres a Perú junto a Jorge Alfredo Minaya Garay para conocer Machu Picchu, en Cusco.

Sin embargo, su hermano Erick Zelaya denunció que perdió todo contacto con ella desde que viajó junto a su pareja. El pasado 1 de octubre, Minaya Garay viajó a Chile, donde compró un boleto a Londres.

Durante el viaje hizo escala en Brasil y llegó a Europa el 4 de octubre.