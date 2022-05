Una mujer perdió la vida, mientras que su esposo quedó herido de gravedad, tras ser baleados por presuntos sicarios en la cuadra 2 del jirón Pacasmayo, en las inmediaciones del emporio comercial Las Malvinas, en el Cercado de Lima.

De acuerdo al canal Latina, Sara Camarena Guerra (29) se encontraba realizando compras con su esposo Aldo Eugenio Florián Sevillano (39) cuando sujetos llegaron a bordo de una moto lineal y les dispararon a ambos en reiteradas ocasiones.

La madre de familia perdió la vida en el acto, mientras que su pareja fue llevada de emergencia al hospital Arzobispo Loayza. En la zona hay peritos de criminalística para las pericias de ley.

Por su parte, Karina Florián, hermana del herido, indicó desconocer las razones detrás del asesinato de su cuñada. “Yo he venido para estar acá cuando levanten el cuerpo de mi cuñada. “(No sé porque los han atacado). Mi hermano es una persona que toda la vida se ha dedicado a cuidar carros y lavar carros, él es una persona discapacitada. Mi cuñada es una persona cristiana que tampoco tenía enemigos”, señaló.

Consultada sobre si su hermano o cuñada eran extorsionados, dijo no tener conocimiento. “No, no me ha comentado esas cosas. Tengo entendido que en esto de cuidar carros hay mafias (de cobro de cupos). Pido que se haga justicia”, indicó.

Asimismo, comentó que los esposos habían ido a Las Malvinas a hacer unas compras para reparar su lavadora. “Se ha puesto a tomar un caldo. Las personas dicen que de frente han venido a dispararles. Estoy muy desconcertada con todo esto. (...) En estos momentos estoy en comunicación con mi otra hermana que está en el hospital y me dice que le están haciendo estudios para ver si la bala ha dañado órganos vitales”.