En condiciones insalubres los secuestradores mantuvieron cautiva a la empresaria Jackeline Salazar al norte de la capital, en Carabayllo. Video: PNP

Se trata de un grupo de avezados delincuentes con un amplio prontuario criminal, que incluyen robo, hurto y tráfico ilícito de drogas. Ellos fueron identificados como Luis Andrés Chaupis Morales, de 25 años, alias ‘Cheto’; Alfredo Tino Cano Aliaga (28), (a) ‘Cejón’, Brayan Tonney Yomona Quezada (30), (a) ‘Narizón’.

A los criminales se les incautó una moto lineal que, por sus características, la Policía Nacional del Perú (PNP) considera que ha participado en el reglaje de la empresaria. Asimismo, celulares, tarjetas de crédito, casquetes de taxi, seis chips de celulares, un vehículo, entre otros.

Todos fueron capturados al momento del rescate realizado por la policía la noche del último viernes en Lima Norte. Antes de llegar hasta los peones del ‘Monstruo’, la División de Investigación de Robos, dirigida por el coronel PNP Juan Carlos Montufar, detuvo a alias ‘Brandon’. Una pieza clave dentro de la organización criminal dirigida por Moreno Hernández.

Brandon habría participado de manera directa en el secuestro de la menor Valeria, registrado el año pasado en Comas. También en el de Lucero y Adrián en Lima Norte.

Brandon López es un delincuente altamente violento y joven. Era el favorito del ‘Monstruo’, de hecho, era una especie de representante al momento de cometer secuestros. Además, fuentes policiales indicaron que está implicado en otros crímenes.

‘Brandon’ asumió el cargo luego de la captura del ‘Loco Jhon’, brazo armado de la banda. El sujeto esperaba tomar la posta de ‘Monstruo’ en caso este fuera detenido. Era el genio detrás de cada operación de reglaje a las víctimas hasta su captura o secuestro.

Sin embargo, la caída de ‘Brandon’ no acababa con la banda. Aún está libre ‘Cachete’, otro delincuente que es un aspirante a trabajar directamente con el ‘Monstruo’. No obstante, para la policía Moreno Hernández estaría pasando su peor momento ya que estiman que ninguno de sus otros cómplices quieren tener contacto con él porque es uno de los más buscados.

Al menos siete de los integrantes fueron detenidos y casi la mitad de ellos purgan prisión preventiva. Desde enero de este año, uno a uno de sus cómplices cayeron. Primero fue capturado el 'Loco Jhon', luego JC, seguido por Huevito, Oswaldo y los secuestradores. Composición: El Comercio/Abby Ardiles

Antes del rescate

El coronel Jorge Luis Carpio, jefe de la Divise, informó que los secuestradores mantuvieron en condiciones insalubres a Jackeline y la tenían bajo control todo el tiempo, incluso cuando iba al baño. “Ella ha estado bajo la custodia de estas personas que no solo se han encargado de ello, sino también de los fines de reglaje”, declaró el jefe de la Divise.

Además, detalló que se sigue trabajando en las investigaciones para identificar a los demás delincuentes involucrados. En tanto, el general PNP Marco Conde Cuéllar, director de Investigación Criminal, indicó que la banda criminal encabezada por `Monstruo’ está debilitada debido a las recientes capturas.

“Continuamente hemos realizado capturas de integrantes de esta banda criminal, incautado armamento, explosivos. La tenemos debilitada, pero hay remanentes a quienes pronto vamos a capturar”, expresó.

Tras el rescate, Jackeline se dirigió hasta una clínica para pasar exámenes médicos. Luego fue llevada a Medicina Legal. Hasta esa institución llegó al mediodía acompañada por su pareja, quien es agente policial.

El caso

Jackeline de 32 años es una joven empresaria dedicada al rubro de los gimnasios en Lima Norte. El pasado lunes 13 de mayo perdió su libertad personal muy cerca de la comisaría de Sol de Oro. Según imágenes de cámaras de seguridad, delincuentes presuntamente vestidos de policías interceptaron su vehículo. En la desesperación por intentar escapar de sus secuestradores, la mujer de 32 años impactó contra dos carros.

Una vez capturada y puesta en cautiverio, sus secuestradores se comunicaron con su padre para exigirle el pago del rescate. Inicialmente solicitaron la suma de S/1 millón mediante audios amenazantes, también otros desgarradores donde ella pedía ayuda y la separación de la policía en las negociaciones.

“Papi, soy Jacky por favor. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile a/que no se meta, que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, se le escuchó decir a Jackeline Salazar.

Según reportó ‘Cuarto Poder’, el padre de la joven recibió un dedo cercenado, presuntamente cortado a la empresaria. Además, le enviaron más audios para continuar con sus amenazas. Sin embargo, una vez rescatada esto fue desmentido por la PNP.

El monto de dinero exigido por los delincuentes es similar al que en diciembre del año pasado se pidió para liberar a la menor Valeria V. quien fue secuestrada en Comas por una banda criminal dirigida por el mismo Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’.

En paralelo, otro audio expuso la presunta identidad de la persona detrás del más reciente plagio, pues se trataría de ‘Loco Joe’, supuesto integrante de ‘Los Chimbotanos’ una organización que dice tener conexión con Adam Smith Lucano Cotina (39), alias ‘Jorobado’ o ‘Joroba’. Sin embargo, la policía indicó que este criminal no tiene conexión alguna con el secuestro.