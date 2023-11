La madrugada de este domingo, 5 de noviembre, dos sujetos desconocidos detonaron dos explosivos en una vivienda, ubicada en la primera explanada de Laderas de Chillón, Puente Piedra. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del inmueble.

En las imágenes se ve a los individuos acercándose al lugar a bordo de una motocicleta. Luego, uno de ellos se baja del vehículo con el fin de colocar un explosivo sobre una minivan estacionada fuera de la vivienda y otro en la fachada.

Las autoridades aún no determinan el motivo del ataque, pues la familia afectada aseguró que no ha recibido amenazas previas. Cabe mencionar que la explosión no ha dejado personas heridas o fallecidas.

Las víctimas indicaron que el vehículo, donde detonó la bomba, era utilizado para brindar servicio de transporte colectivo, llevaba aproximadamente un mes y medio sin funcionar.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.