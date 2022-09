Las estafas a través de la modalidad del ‘cambiazo’ fueron grabadas y de esta manera se ve expuesta las maniobras que usan los delincuentes para continuar robando a varias personas que pierden de vista el dinero o producto al momento de la transacción.

¿Qué es el ‘cambiazo’?

Es una modalidad delictiva organizada y diseñada por los delincuentes, quienes tienen como objetivo apropiarse de dinero y pertenencias de valor sin que la víctima se percate de lo ocurrido. Por ejemplo, lo más común es el intercambio de billetes falsos, chips de celulares, así como productos generales (ropa, zapatillas y otros).

¿Qué tipo de ‘cambiazo’ hay?

César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec), señaló que entre los tipos de ‘cambiazo’ existen: cuando una persona va a realizar una compra, cuando la gente va a cambiar el dinero y cuando una ciudadano es engañado y el delincuente llega a obtener el chip de su celular y la clave para robarle su información.

‘Cambiazo’ por compra

El noticiero América Noticias recordó el caso del joven que fue estafado bajo la modalidad del ‘cambiazo’ en la zona conocida como Tacora, cerca de la Av. Aviación, en el distrito de La Victoria. Según el agraviado, quien se dedica a la venta de zapatillas nuevas originales y de segunda originales, fue un ambulante el que le ofreció venderle un par de este producto.

Fue en un video publicado por el joven en su cuenta de TikTok que se observa la acción que realiza el delincuente, que se hizo pasar por vendedor ambulante, con ayuda de una cómplice en plena calle y a vista de los transeúntes.

Como se observa en las imágenes difundidas por el matinal, la víctima acababa de comprarle las zapatillas al falso vendedor, quien las envuelve con unas prendas y las pone dentro de una bolsa para luego hacerle un nudo. Es ahí que comienza a mirar sospechosamente a ambos lados. De pronto, se pone de espalda a la calle y en un abrir y cerrar de ojos hace el ‘cambiazo’ con una mujer.

“Le ofrecí S/25 y me dijo que estaba bien. El señor también me ofreció un buzo, pero le dije que no tenía monedas. Entonces me dijo que me lo iba a regalar. Por eso envuelve las zapatillas con el buzo. No me di cuenta del ‘cambiazo’. Solamente me percaté que alzó su pie a la bolsa de una señora”, añadió.

En el video se ve como la mujer cambia la bolsa con las zapatillas, por otra bolsa. Al llegar a su casa, el joven recién se dio cuenta que fue estafado. “Me doy con la sorpresa que estaba envuelto una ropa vieja y otra zapatilla. No era la zapatilla que había comprado, era una fea. Estaba envuelta con ropa vieja, pantalones de mujer, camisas rotas. Mi única reacción fue sonreír y decir: ‘cómo no me di cuenta que me hicieron esa jugada’”.

En ese caso se observa que los ladrones aprovecharon los espacios con gran afluencia de personas, como zonas de comercio ambulatorio como Tacora, donde una persona corre más riesgo de ser víctima de algún tipo de robo o engaño a través del ‘cambiazo’ cuando se hace un intercambio de compra y venta.

Cambiazo durante transacción de dinero

La modalidad delictiva del ‘cambiazo’ sorprendió hace unos meses a trabajadores de una tienda de herramientas, situada en el cuadra 10 del jirón Paruro, en el Cercado de Lima.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el ingreso de un falso cliente al local comercial y muestra interés por los productos. Toma unas cizallas y le dice a la encargada de ventas que las comprará.

Entonces, el sujeto se dirige a la caja para pagar y entrega un billete de 100 dólares. Cuando le informan al falso cliente cuál es el tipo de cambio de aquel día, pide que le devuelvan su dinero y lo guarda en su billetera. Sin embargo, pasan unos segundos y cambia de opinión: entrega un billete que en esa ocasión es el falso.

“Guarda el billete y saca el otro billete. Como fue en segundos [esa acción] no lo revisamos y pensábamos que estaba bien. Entonces, luego nos dimos cuenta que se le dio la mercadería y se le dio todo”, dijo el trabajador agraviado.

¿Cómo evitar el ‘cambiazo’?

Al realizar la compra revisa lo que has adquirido. Si te entregan el producto envuelto en papel, bolsa o plástico igual percátate que lo pagado es lo que decidiste obtener.