Luis, Anderson y Julio se aproximaron a los puntos de venta de AutoPlan en Chiclayo y Plaza Norte, respectivamente, en busca de un auto nuevo. Querían conseguir el mejor precio posible, pero jamás pensaron que invertirían su dinero y no recibirían absolutamente nada.

“Fui a Chiclayo donde estuvimos haciendo la negociación, me entrevisté con la señorita y efectivamente dijo verbalmente: en 30 días nos entregaba un vehículo. Nos cotizó la camioneta Haval H6. Ella nos daba un precio muy por debajo, eso nos atraía porque el vehículo era una camioneta muy bonita de US$ 23 mil y ella nos dejaba a US $ 17 mil”, comentó Julio Gonzáles.

Julio asegura que tuvieron otra reunión con la asesora de ventas donde les reconfirmó que la entrega del vehículo sería 30 días luego de pagar la cuota inicial . Él revisó el contrato y eso no salía, pero la asesora le dijo: “esto va a ser por adjudicaciones directas para algunos clientes con cuota inicial fuerte y que no entran a sorteos o remates”.

Sin embargo, Julio, al igual que Anderson Villavicencio y Luis Bazán, no recibieron su auto al pasar los 30 días y pese a haber pagado lo que se pactó en un inicio con la empresa AutoPlan.

Capturas de la conversación entre el cliente y una vendedora de Autoplan que asegura una fecha de adjudicación.

La empresa Autoplan describe en su misma página web como “una empresa administradora de fondos colectivos, supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores y normada por el Reglamento del Sistema de Fondos Colectivos y de sus Empresas Administradoras”.

De lo que realmente trata su negocio es de la administración fondos colectivos bajo la cual se adquieren bienes y servicios a través de aportes periódicos de personas reunidas en grupos. Los clientes deben aportar mensualmente cuotas y asistir a asambleas. Las únicas formas de obtener el auto son por sorteo o remate.

Sin embargo, según denuncian las personas que se pusieron en contacto con el Whats App de #PasaEnLaCalle, lo que los asesores de venta ofrecen en sus puntos oficiales es totalmente lo contrario. Estos asesores aseguran a los clientes que recibirán su auto nuevo en 30 días tras los primeros pagos.

“Yo fui a firmar el contrato y el asesor me dijo que luego de seis cuotas y me daban el carro sí o sí. Yo fui en tres ocasiones a hablar con él y me lo confirmó. Pero luego de pagar unos 7 mil soles en total, llamé a la central y ahí me dijeron que era solo si salías sorteado, por remate o pagando 5 años completos”, dice Anderson Villavicencio.

El caso de Luis Bazán es casi igual. Él pagó la cuota inicial y luego dos cuotas más y el asesor les prometió que le entregarían el carro en 30 días. Sin embargo, una vez llegó la fecha nunca se lo entregaron y al comunicarse con la jefa de la oficina de Plaza Norte les dijo que eso no era así y que el asesor les había dicho lo incorrecto.

“De haber sabido cómo era no hubiese pagado porque yo había averiguado esos mecanismos y no me funcionaba, yo necesitaba el auto rápidamente para empezar con mi negocio”, contó Luis.

La magnitud de este mecanismo es enorme. Las denuncias en redes sociales que van en la misma línea que las antes mencionadas son de cientos de personas en todo el país. De hecho existe una página “Denuncia de estafas de Autoplan” con más de 800 personas y miles de comentarios pidiendo ayuda luego de haber sido engañados.

Página de Facebook donde diversos afectados se ponen en contacto para poder encontrar una solución.

Afectados piden ayuda en la página de Facebook sobre Autoplan.

Descargos

Gabriela Suárez, gerente de operaciones de Autoplan, aceptó en conversación con este Diario que sí han existido casos donde los asesores ofrecen tratos que no son verdad . Explicó que esto se debe a “malos elementos”, es decir asesores de ventas, que trabajaban de manera incorrecta y aseguró que “han sido retirados y los que todavía no, estamos trabajando en ello”.

Asimismo, aseguró que a partir de estas denuncias se han hecho cambios en la empresa. “Separamos a los malos elementos que estaban trabajando en la empresa, mejorado los filtros y tomado acciones inmediatas. A partir de mayo y junio, se graban las reuniones entre el asesor y el cliente. Se explican 4 de los puntos más importantes del contrato. Ningún empleado de Autoplan le puede dar una fecha exacta de recibir el vehículo ”, sostuvo Suárez.

Por otro lado, indicó que cualquier cliente que pague la cuota de inscripción tiene un plazo para rescindir el contrato sin ninguna penalidad hasta antes de asistir a la primera asamblea. Una vez se asista a la asamblea, la devolución se da con una penalidad.

La oficina principal de Autoplan se encuentra en la Av. Manuel Olguín. Los puntos de venta se encuentran en diferentes lugares de todo el país. / A.CURRARINO

Las personas que denunciaron a este Diario explicaron que, a pesar de haber presentado su caso a la empresa, no se ha hecho ninguna devolución.

Muchos afectados también han acudido a Indecopi para denunciar las malas prácticas de los asesores de venta de AutoPlan. Sin embargo, al haber un contrato de por medio, el Indecopi resolvió a favor de la empresa. Al cierre de esta nota, Indecopi no contestó las consultas de este Diario sobre el tema.