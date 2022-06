Dos sujetos incendiaron el cochecito de un vendedor de café la noche del último miércoles en la urbanización San Mateo de Garagay, en el distrito de San Martín de Porres. El agraviado denunció que es la tercera vez que sufre un atentado.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa cómo dos hombres aprovecharon que el coche estaba en la vía pública sin supervisión para lanzarle una bomba molotov, lo que provocó que la unidad se incendiara.

“A las 9 p.m. estábamos vendiendo nuestros panes, café, avanzando. Nos detuvimos para comprar una gaseosa en la tienda. En un momento, aparecieron estos sujetos detrás mío y lanzaron la bomba molotov con gasolina”, contó el agraviado, quien trabaja junto a su hija vendiendo café desde hace siete años.

“No se puede, no se va a poder vivir así. Si le pasa algo a ella (mi hija) imagínese, se parte mi vida, mi alma”, añadió.

Según la víctima, este atentado respondería a una supuesta persecución que sufre desde hace varios años. “No es la primera vez que me han agredido así. Es la tercera vez que me estoy mudando y siguen molestando. Yo sufro persecución por terroristas, fanáticos, enfermos”.

Ante esta situación, pide garantías para él y su hija. Las investigaciones del caso están a cargo de la comisaría PNP Condevilla Señor.