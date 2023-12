El señor Jean Carlo Vásquez, padre de Valeria Angélica Vásquez Barrientos, la menor de 12 años que fue raptada cuando regresaba de su colegio a bordo de una movilidad escolar, en el distrito de Comas, indicó que los captores de su hija se comunicaron con él y le dijeron que ésta se encontraba “bien”.

En diálogo con América Noticias, se disculpó por no poder decir más al respecto, y sólo indicó que “sí se comunicaron con nosotros (los secuestradores), me dijeron que mi hija está bien, la tienen bien, pero no puedo dar más detalles del rescate ni esas cosas”.

Desesperado por la situación de su hija, secuestrada el 11 de diciembre por sujetos disfrazados de policías y con pasamontañas en el rostro, el señor Vásquez sale a las calles a repartir unos volantes en los que se aprecia la imagen de la menor y sus datos personales. Toda la información que pueda ayudar a dar con el paradero y ubicación de Valeria es bienvenida para la familia.

“Mi hija no ha aparecido, seguimos en la búsqueda, yendo con los volantes donde podemos, estamos repartiendo. Mi menor hija tiene 12 años y, la verdad, no me cabe en la cabeza cómo puede haber gente que hace tanto daño. Nos estamos esforzando en buscarla, estamos haciendo todo lo posible para encontrarla. Pido a todas las personas para que me ayuden a encontrar a mi hija”, declaró.

El padre de Valeria dice que no sospecha de nadie, pues “no tengo enemigos y soy una persona muy amable con todos”.

“Me sorprende mucho, es un dolor muy grande el que tenemos, no se lo deseo a nadie. Rezo para que mi hija aparezca y espero encontrarla pronto”, finalizó.

¿Cómo sucedió el secuestro?

Testigos señalaron que un grupo de delincuentes a bordo de una minivan plateada la raptaron cuando ella retornaba a su casa junto a su hermano menor y la jalaron de la movilidad escolar en la que viajaba.

“Primero baja el hermanito e ingresa a la casa. Cuando ella baja, la jalan, al chofer le rompen la cabeza, los niños empiezan a gritar, pero ya la habían subido (a otro carro)”, narró un allegado de los padres de Valeria en entrevista con Canal N.

También refirió que los presuntos secuestradores se habrían comunicado con la familia para exigir un cuantioso rescate por la libertad de la niña. Y que estos estaban disfrazados de agentes policiales y portaban pasamontañas para evitar ser identificados.

Registros de cámaras de seguridad muestran que una camioneta intervino en el secuestro de la menor. (Foto: Difusión)

Investigación en marcha

El Cuarto Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte abrió una investigación preliminar “contra los que resulten responsables del presunto delito contra la libertad (secuestro)” de la menor Valeria Angélica Vásquez Barrientos.

Así, el Ministerio Público dispuso recabar los registros de video de las cámaras de seguridad del lugar donde sucedieron los hechos y zonas adyacentes, así como la toma de declaraciones de los padres de la menor y testigos, según comunicó a través de sus redes sociales.