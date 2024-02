Un joven, identificado como Johnny de la Cruz Marcos, es acusado de agredir y realizar tocamientos indebidos a sus vecinos del asentamiento humano Ramón Castilla, en Tablada de Lurín, en el distrito de Villa María del Triunfo.

Según denunció un hombre, de la Cruz lo atacó con una botella de ron cuando salía a trabajar. La víctima se encontraba cambiando la llanta de su vehículo cuando el sujeto le pidió dinero.

“Tengo mi carro estacionado y empiezo a cambiar la llanta de mi auto porque lo encuentro bajo. Ahí es donde el señor se presenta, me obstruye el paso y me pide dinero. Le digo ‘señor, retírese. No le voy a dar dinero porque no tengo’. Cuando me paro, él me revienta una botella en la cara”, dijo la víctima a América Noticias.

Por otro lado, una mujer también acusó al sujeto de presuntamente haberla tocado indebidamente cuando estaba trabajando en un quiosco de venta de periódicos.

“Me hizo tocamientos indebidos en mis bustos. Yo me asusté y rápidamente cerré mi quisco porque estaba sola. Pedí auxilio, pero nadie me escuchó”, denunció la fémina.

La familia de Johnny de la Cruz reveló que las acusaciones son ciertas, pues el acusado los cometió bajo los efectos del alcohol y de las drogas.

“Es cierto porque cuando mi hermano está ebrio comete esas cosas. Lamentablemente él no se mide cuando está en estado de ebriedad. Él consume drogas. […] Estuvo en rehabilitación tres veces en San Juan de Miraflores”, explicó la hermana de Johnny.