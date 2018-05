Villa María del Triunfo: sujeto intentó matar al hermano de su ex pareja

Jorge Antonio Cárdenas Mamaní recibió múltiples cortes en el cuello, frente y brazos, tras el ataque del ex novio de su hermana, Jesús Quispe Inca.



Según narró Cárdenas, Quispe Inca lo atacó con una cuchilla. "Me espera en un carro, se baja y de frente me ataca en el cuello y me empiezo a desangrar", dijo en informe de América Noticias.

El joven estudiante de ingeniería de sistemas protegía a su hermana, quien se separó de Quispe. Sin embargo, el agresor continúa causando zozobra a la familia a pesar de que ha sido denunciado hasta 10 veces en la comisaría de José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo.

"Lo he denunciado y nunca hicieron nada en la comisaria. [Las denuncias] fueron por maltrato físico y psicológico. Me amenazó que si lo dejaba me iba a romper la pierna”, dijo la ex pareja de Quispe, con quien tiene dos hijos. La mujer, quien no quiso ser identificada, aseguró que el sujeto incluso quemó el cuarto donde ella vivía con sus hijos.

Quispe Inca fue intervenido por agentes de la Policía Nacional. Él se encuentra detenido en la sede central de la Dirincri mientras se realizan las investigaciones del caso.