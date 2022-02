Un hombre trata de mover un auto que hacía tráfico en la antigua carretera Panamericana Sur en Punta Hermosa a las 4 de la madrugada. No puede hacerlo. Se mete al vehículo que no es de él. Tampoco puede. Un taxista, el dueño del auto, trata de impedirlo. El hombre lo golpea y el taxista cae al piso. Se abre la cabeza. Consigue pararse para evitar nuevamente que el hombre mueva el carro. El hombre lo agarra, lo golpea, le hace una llave y lo deja inconsciente sobre la pista. Se da a la fuga.

Esta dramática escena sucedió el pasado domingo 13 de enero a las 4 de la madrugada fuera de las discotecas de Punta Hermosa. El agraviado es César Guillén (46) quien trabajaba como taxista en esta zona de movimiento nocturno. El agresor (26) es Guillermo Cesar Mendoza Malpartida.

“Todo ocurrió a las 4 a.m. y mi hermano llegó a su casa a las 11 a.m. nadie sabe cómo. Mi cuñada lo ve afuera y no entiende por qué no ingresa a su casa. Sale a verlo y él estaba ensangrentando y vomitando y decía: tengo sueño, tengo sueño, quiero dormir”, comentó a El Comercio Katty Guillen, hermana de la víctima.

Pese a que la familia Guillén interpuso la denuncia en la comisaría de Punta Hermosa el pasado domingo 15 de febrero. Guillermo Mendoza sigue libre. El agresor declaró a Panorama que actuó de esta manera porque había tráfico pesado debido al auto del señor Guillén. “Decidí bajarme y mover el carro yo. El accionar después de manera agresiva simplemente fue un descontrol mío”, dijo Mendoza. Descartó haber estado ebrio.

El abogado penalista, Aldo G. Cárdenas Peña, explicó que por lo que se ve en los videos se le puede dar una pena por delitos graves que según el artículo 121 es no menor a cuatro años y mayor a ocho años de prisión. Pero, esto depende del certificado del médico legista con el diagnóstico y tiempo de recuperación.

La situación de César Guillén actualmente es grave. Se encuentra hospitalizado en el hospital María Auxiliadora luego de haber estado en UCI y pasado por una cirugía. Hasta el jueves su pronóstico era reservado, pero hace pocos días su esposa ya pudo ingresar a verlo. “El oído izquierdo no oye bien. Tiene problemas lumbares y dolor de cabeza. No se sabe si va a tener secuelas. El doctor ha dicho que la recuperación va a ser dura”, dijo Katty la hermana. Guillen tiene tres hijas que están en casa.

La familia Guillén ha hecho dos plantones, uno en la casa del agresor y otro en el hospital, para pedir a las autoridades que capturen rápidamente a Mendoza Malpartida. La familia teme que pueda huir y no tomar responsabilidad por el daño hecho. Katty Guillén dijo a El Comercio que el día de hoy la familia irá nuevamente a la comisaría para ampliar la denuncia por delito de homicidio.

Sin embargo, la fiscalía debe seguir un proceso para pedir una medida cautelar contra el investigado como sería la prisión preventiva o impedimento de salida del país, explicó la abogada penalista Liliana Calderón. “Para la prisión preventiva se tiene que cumplir ciertos requisitos como que la pena supere los cuatro años, el investigado se pueda dar a la fuga o entorpecer la justicia, y que existan suficientes elementos que lo vinculen”, indicó.

La abogada sostuvo que si el agresor todavía sigue libre es porque no cumple con estos requisitos o porque la fiscalía sigue recaudando información para sustentar el pedido de esta medida cautelar.

Por último, explicó que los delitos que se le podrían imputar a Mendoza Malpartida son por lesiones graves, omisión de prestar auxilio o socorro y, con la nueva denuncia que quiere poner la familia, intento de homicidio. Sin embargo, indicó que todo esto depende del trabajo estratégico de la fiscalía.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué pasó en las siguientes 6 horas después del atropello de la poeta?

TE PUEDE INTERESAR