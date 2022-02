La turista belga de 28 años Natacha de Crombrugghe desapareció el 24 de enero. Mañana se cumplirá un mes desde que la extranjera fue vista por última vez saliendo de un hostal en Cabanaconde, en la provincia de Caylloma, Arequipa, en dirección al valle del Colca, para hacer una expedición. Pese a los esfuerzos por hallarla, el paradero de la joven aún es desconocido.

Hay 50 agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional que participan en la búsqueda. También apoya la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca) y Eloy Cacya,experimentado socorrista de alta montaña. Además, trabaja en la zona un equipo llegado de Bélgica en coordinación con la embajada de ese país en el Perú.

“La búsqueda se está haciendo con socorristas y policías de alta montaña”, dijo Winder Anconeira, gerente de Autocolca a este Diario. “Faltará peinar un 30% del sector donde se hace trekking. Trabajan unas 70 per- sonas con ayuda de drones, un perro entrenado y largavistas”, agregó.

En los últimos días, dos vecinos de la zona dijeron haber visto a una joven mujer que vestía de negro, color de ropa con la que Natacha salió de su hostal, pero no hay más pistas sobre ello.

La labor de búsqueda en el Colca no es fácil dada la difícil geografía. “Lo complicado no es el rescate, sino la labor de búsqueda porque la geografía no es plana, tiene cerros, bastantes lugares de difícil acceso para hacer la tarea”, dijo Anconeira.

En los últimos días se han sumado cinco pobladores conocidos como ‘rasqueros’, quienes se dedican al recojo de la cochinilla y conocen muy bien la zona. Asimismo, se iniciarán labores de búsqueda en el río Colca.

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), Carlos Canales, explicó que esta zona es difícil para turistas que no la conocen, pues casi no hay señalética. “Para hacer caminatas se requiere indumentaria especial y un sistema de comunicación. En el Colca es importante contar con personal y agencias de viaje especializados”, sostuvo.

Solicitan ayuda

Kevin Ramos, un menor de 14 años, desapareció un día después de Natacha de Crombrugghe en el puente Chapi del distrito de Yanque (Caylloma). Las causas de su extravío están bajo investigación policial.

La familia Ramos aseguró que no está recibiendo apoyo para encontrar al menor. Vanessa Ramos, hermana mayor, explicó que un pequeño grupo de Cusco está haciendo la búsqueda, pero que no mantienen comunicación con ellos. También dijo que la comisaría de Chivay les ha asegurado que lo están buscando, pero ellos no los han visto. Por su parte, el gerente de Autocolca dijo a este Diario que 10 agentes están trabajando en este caso.

Vanessa pidió a las autoridades apoyo, pues necesitan socorristas profesionales. “Nosotros [la familia] estamos bajando todos los días a buscar al río. Necesitamos que nos ayuden las autoridades y organizaciones profesionales. Nosotros vamos por la orilla del río, pero necesitamos gente que entre”, explicó.

Para ayudar a la familia Ramos puede llamar al: 961484456

