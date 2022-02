El escenario a diferencia de otros veranos en Chancay es abismal. Antes, miles de personas estarían en la playa, paseando por el malecón o comiendo en los restaurantes de la playa. Sin embargo, tras el derrame de petróleo de Repsol, ahora el panorama es de más de 10 ollas comunes en el mismo malecón con personas que tratan de pasar el día a día.

Son los afectados por el derrame de petróleo de la empresa Repsol del pasado 15 de enero. Pescadores, comerciantes, sombrilleros y aproximadamente 20 asociaciones que antes trabajaban y dependían del mar y de la playa, pero ahora se han quedado sin trabajo.

“No trabajábamos desde hace dos años por la pandemia y comenzamos a trabajar cuando inició el verano, pero solo por tres días porque luego pasó lo del petróleo. Nosotros no esperábamos esto. Uno trabaja estos tres meses de temporada alta para todo el año”, dijo a este Diario Maura Natalia Laos Fernandez de la Asociación de comerciantes Brisas del Mar del Puerto de Chancay, mientras con otros cinco integrantes cocinaban en la olla común que han organizado.

Ellos no son los únicos afectados, los pescadores no pueden salir a pescar hace más de 20 días y no creen que lo puedan hacer en meses. “Antes de ayer salieron algunos pescadores a hacer una prueba de lo que pescaban y todo lo que sacaron estaba con petróleo”, dijo Luis Martín Anderson Valdivia, vocero de la asociación de pescadores.

Pero, así como los pescadores y comerciantes están afectados, también lo están los restaurantes, mototaxistas, vendedores, heladeros y más trabajadores de esta zona que aprovechaban la temporada de verano para trabajar y ganar más dinero. Los afectados de Chancay indican que ni la municipalidad ni el Estado los han ayudado. Solo algunos pescadores han recibido un bono de 500 soles de parte de la empresa Repsol, pero aseguran que no les alcanza. Otras asociaciones solo han recibido unas cuantas latas de atún y una botella de aceite.

Afectados se suman al proceso penal

Ante esta situación de desamparo, el congresista Edward Málaga junto con el abogado Jimmy Sotomayor llegaron el día martes al muelle de Chancay para reunir a los diversos afectados por el derrame del crudo. Junto con el abogado se constituirán en actor civil en el proceso penal en curso.

“Ahora tienen un representante legal y gratuito”, dijo el congresista Málaga frente a las asociaciones de Chancay. Explicó que hasta la fecha tienen aproximadamente 1500 firmas, pero buscan seguir sumando a los afectados directos que quieran unirse.

Por su parte, el doctor Sotomayor explicó a este Diario que se constituirá a todas estas personas como un actor civil para luego presentar un documento al poder judicial y que se añada al presentado por la fiscalía. Así, ellos tendrán la potestad de participar de todas las audiencias contra Repsol y sus directivos.

A seis días del derrame de 6 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla que ha provocado un incalculable daño ambiental sin precedentes, El Comercio llegó hasta el buque Mare Doricum, situado en altamar. La nave se encuentra con impedimento de zarpe y permanece a unas millas de donde ocurrió el derrame de crudo.

“Se debe agrupar a todas para meter una sola solicitud de actor civil como agraviado dentro del proceso penal. La fiscalía ha hecho una denuncia penal por delito ambiental. Nosotros estamos postulando que a raíz de esta denuncia hay más afectados, no solo el Estado, sino también todos estos pobladores que se ven afectados en el día a día”, sostuvo el Dr. Sotomayor a El Comercio.

Agregó que: “Nosotros no pedimos pena de cárcel, porque eso no nos corresponde, nosotros pedimos la indemnización por daños y perjuicios: daños ocasionados a la economía, salud, educación”.

Hasta el cierre de esta nota, el padrón contaba con 1475 suscripciones de diferentes asociaciones de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay. El congresista Málaga y el abogado Sotomayor indicaron que seguirán sumando a personas afectadas que no se hayan suscrito.

