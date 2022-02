Los enormes ingresos de dinero que generan las grúas vehiculares de Miraflores

Vas a la clínica por una emergencia y cuando sales, tu auto ya no está. La grúa te dejó un sticker en el piso: tu carro está en el depósito. No entiendes nada: no había línea amarilla, no había señalización, pero además tenías una urgencia.

Vas al depósito para recuperar tu auto y descubres a una enorme cantidad de personas que vinieron a buscar su vehículo y casi todas estaban en alguna clínica u hospital.

Gabriella Trosso, como todos los días, fue a ver a su papá, internado en cuidados intensivos de la clínica Delgado. Aseguró que desde hace varios meses estaciona en la calle Herrera, donde no hay línea amarilla y toda la vía tiene autos. Debió pagar más de S/600 para recuperar su vehículo.

Lo mismo ocurrió con Johanna Paternina, quien estacionó en línea blanca de la calle Elías Aguirre, cerca del laboratorio médico Suiza Lab. También pasó con otros ciudadanos que se estacionaron alrededor del hospital FAP de Miraflores. Por último, hay casos como el de César Peredo, que estacionó en la calle Ayacucho, cruce con Independencia, donde la línea amarilla casi no se ve, pero aun así el municipio se lo llevó. “Fui a reclamar y me dijeron que la Municipalidad de Lima es la encargada de pintar veredas; sin embargo, los que se llevan los autos y cobran S/600 son los de la Municipalidad de Miraflores. Parece que no las pintaran a propósito”, dice.

El Comercio fue al depósito vehicular de Miraflores, situado en Surquillo, para atender estas denuncias. Solo en los primeros 20 minutos vimos llegar a 10 autos y camionetas ingresando remolcados por alguna grúa. Intentamos hablar con el administrador, pero no nos quisieron recibir. Un vigilante del lugar dijo que, por cada auto, la grúa recibe S/239 de comisión.

Orlando de Azambuja parquea hace 30 años en la calle Piura. El viernes, su auto fue parte de esta racha de traslados al depósito. En los primeros 20 minutos en los que El Comercio llegó al depósito vehicular de Miraflores, se observó a 10 grúas entrando con autos. En este lugar no nos quisieron atender. (Foto: Hugo Pérez)

“Eso explica por qué hay tanto incentivo. La mayoría aquí somos clientes de alguna clínica o del hospital de la FAP de Miraflores, porque saben que ahí hay urgencias y las personas necesitan estacionar, pero no tienen dónde más hacerlo”, indica una afectada.

Lo que dice la ley

¿Es correcto estacionar en la pista, a pesar de que no haya línea amarilla? La respuesta es no. Uno no puede ocupar un carril destinado a la circulación de autos, haya o no haya línea amarilla.

“Solo donde la vía es de un sentido y tiene dos carriles, se puede estacionar al lado izquierdo. Hay mucho desconocimiento, pero las normas del uso de vías están desde 1996. Si una persona saca un brevete, quiere decir que conoce esa norma. La consigna en el distrito es que la calle no es cochera. Por eso en Miraflores hay estacionamiento rotativo, que permite limitar el tiempo para parquear. También hay estacionamientos privados”, explica el subgerente de Movilidad de Miraflores, Carlos Peña.

“Los casos de reclamos fundados son el 1% del total”, añade.

“Si uno compra un auto, debe hacerse cargo de dónde lo estaciona”, señala Mariana Alegre, urbanista de Lima Cómo Vamos. Estas normas durante décadas no se sancionaron y por eso ahora todas las calles de Lima tienen carriles enteros ocupados por autos, muchas veces debido también al déficit de estacionamientos.

“Hay un vacío informativo. La mayoría de ciudadanos no sabemos que es una infracción y, por otro lado, no hay una campaña de sensibilización”, puntualiza un afectado.

La Municipalidad de Miraflores asegura que aplica la ley al llevarse al depósito hasta 120 autos al día. Si cada dueño paga S/600, estas grúas generarían S/72 mil diarios. Estos afectados consideran que son víctimas de abuso municipal.

Heber Campos Bernal, experto en derecho público, investigador y docente de la PUPC, sostuvo que el tema es muy complejo cuando se trata de distritos donde no hay suficiente sitio para parquear.

“Si no hay espacios suficientes, la aplicación de la norma puede resultar perversa, pues hay un derecho a libre tránsito y también existen emergencias”, afirma. Sobre el elevado incentivo económico de las grúas, Campos aseguró que, de comprobarse que trabajan promovidas por ese fin, habría un abuso del derecho.

