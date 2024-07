Las empresas concesionarias del Metropolitano advirtieron, mediante un comunicado, la suspensión del servicio de transporte si las mesas de trabajo anunciadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) “no subsanan los incumplimientos” sobre fiscalización y otros.

En dicho documento, señalan que transporta a miles de limeños diariamente, se encuentra en una situación de permanente desequilibrio económico, con costos de operación que superan en un 24% los ingresos.

“Los costos de operación del Servicio se encuentran 24% por encima de los ingresos del Metropolitano, lo que hace que este Sistema no sea autosostenible y se encuentre en situación de permanente desequilibrio económico”, se lee.

“Si a la brevedad la ATU no corrige su decisión de continuar con una operación parcial del Sistema, permitir la competencia de transporte ilegal, no realizar tareas de fiscalización para evitar el fraude y no modifica las ineficiencias en la programación o reduce temporalmente los costos que le genera al Sistema, se deberá proceder a la suspensión total del servicio ”, agregan.

También mencionan que han planteado que la ATU “suspenda total o parcialmente la remuneración que obtiene de la tarifa de los boletos y que traslada al usuario (13% del valor del boleto) para reducir los costos del servicio”.

Comunicado de los Concesionarios del Metropolitano. pic.twitter.com/u4jPDpILno — Metropolitano (@MetropolitanoL) July 15, 2024