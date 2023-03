San Martín de Porres: el testimonio del rescatista que resultó herido tras derrumbe

El ST3 de la Policía Nacional del Perú, Jhoao Jolkeada Loyola, quien recibió el impacto de una congeladora cuando participaba en la recuperación de dos cuerpos tras el derrumbe en una vivienda al río Rímac en San Martín de Porres, contó detalles de lo ocurrido.

En declaraciones para 24 horas, el rescatista señaló que no se percató al momento que pasó el terrible hecho. “Si me hubiera percatado me hubiese puesto a un costado. Antes de hacer trabajo revisamos que todas las medidas de seguridad, pero a veces puede ocurrir un incidente”, señaló.

“El congelador está arriba y cuando empezaron los derrumbes se empezó a debilitar, por eso se cayó”, indicó.

También narró que cuando empezaron caer las piedras y tierra decidieron suspender la operación. Durante el accidente pensó en su familia. “Primero sube mi compañero, un colega de la unidad y luego yo. Pero, antes que yo suba, se empieza a desprender todo”, dijo en un video propalado por ATV Matinal.

Actualmente, se encuentra estable y recuperándose en el hospital de la Policía.

El caso

Una vivienda ubicada en el jirón Cusco, a la altura de la cuadra 30 de la avenida Morales Duárez, en San Martín de Porres, cayó al río Rímac debido a que sus cimientos se debilitaron por la crecida de las aguas. Al interior de la casa estaban una mujer junto a su hijo.

Ambos fueron reportados desaparecidos, sin embargo, al día siguiente se encontraron los cuerpos de Rubén Flores Reyes (18 años) y María Rosana Reyes (35 años).