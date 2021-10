Conforme a los criterios de Saber más

Ningún rincón de Lima es seguro. En un descuido, delincuentes descienden de motocicletas o autos de alta gama, apuntan con un arma de fuego y, en segundos, están escapando con nuestras pertenencias: teléfonos, billeteras, relojes o vehículos.

Estos robos agravados bajo la modalidad del raqueteo no son exclusividad de las noches y de las calles oscuras, o de los distritos con sistemas de seguridad más debilitados. Los raqueteros desafían a la ley con la luz del día iluminando sus atracos, en los alrededores de comisarías, frente a las cámaras de videovigilancia más modernas de Lima y en distritos que gastan todos los años millones de soles en seguridad.

Así pasó la semana pasada, el 14 de agosto. Antes del mediodía, delincuentes en motos le robaron S/11 mil a una mujer que hizo el retiro en un banco en el límite entre Pueblo Libre y Magdalena. P olicías y serenos iniciaron una larga persecución con patrullas y drones por calles y avenidas de estos dos distritos y también de Jesús María y Lince . Al final, uno de los delincuentes fue atrapado.

En una persecución policial y de serenazgo de varios distritos fueron atrapados estos delincuentes que se preparaban para asaltar a un empresario. (Foto: GEC)

Dos días antes de ese atraco, un delincuente extranjero entró a un restaurante en la calle La Mar, en Miraflores. Fue directo a un hombre que portaba un reloj de alto costo. Con una serenidad imperturbable, el sujeto apuntó con el arma y se hizo del objeto. Salió caminando del lugar, subió a una moto manejada por su cómplice y se perdieron en la ciudad.

Surco es otro distrito muy golpeado por estos maleantes. Hace un mes, delincuentes disfrazados de repartidores de delivery atacaron a un coronel FAP (r) para quitarle su reloj marca Rolex. El militar intentó defenderse, recibió un disparo en la pierna y un golpe en el rostro. Ocurrió en la cuadra 13 de la Av. Primavera, a 8 minutos en auto de la comisaría de Monterrico. No concretaron el robo, pero huyeron hacia a la Panamericana Sur.

Estos tres casos llegaron a los noticieros. Sin embargo, en Lima se comenten muchos más y la mayoría nunca llegan a ser informados en la televisión o en los diarios, ni siquiera se denuncian en las comisarías: la víctima (en más de 80% de casos) se resigna a la pérdida y el susto. Se calcula que en la capital cada 5 minutos se denuncia un robo ante la PNP. Si todos estos asaltos se denunciaran, posiblemente, esta frecuencia delictiva se contaría por segundos y en las comisarías los denunciantes formarían colas.

-MODALIDADES DELICTIVAS-

Los raqueteros suelen desplazarse en sus vehículos por varios distritos. Van armados y en grupos. No tienen una víctima identificada de antemano. Aprovechan el descuido de la gente y hacen arrebatos con la moto en marcha o se bajan, apuntan y quitan todo lo que pueden.

Pero hay bandas que se organizan para robos mayores. En Miraflores , San Isidro , Surco o Magdalena y otros distritos de Lima analizan a sus víctimas, dan vuelta a la zona para saber si hay agentes de seguridad o policías rondando cerca o cámaras de vigilancia que alerten a la central de control. Los delincuentes actúan cuando las personas ingresan a sus cocheras o al estacionarse.

También están chocando los vehículos con sus motocicletas, obligan al conductor a bajar y en ese momento cometen el atraco. Otra modalidad que ha sido observada últimamente es el desplazamiento de delincuentes motorizados en grupos numerosos. Bloquean el paso en avenidas importantes, apuntan al conductor, lo obligan a bajar y se llevan el auto. A todo esto hay que sumar la modalidad del marcaje (a clientes de bancos y portadores de relojes costosos).

-ESTRATEGIAS CONTRA LOS RAQUETEROS-

Estos tipos de atracos violentos se comenten pese a todos los esfuerzos de la PNP a través de sus escuadrones de emergencia, de los patrullajes preventivos de las comisarías y de las unidades especializadas contra robos como las Águilas Negras y el Escuadrón Verde. Y también pese a toda la inversión millonaria que hacen algunos municipios para contener la delincuencia.

Miraflores tiene un equipo de 830 serenos divididos en tres turnos, contrata 18 policías por día y en sus calles hay 304 cámaras de seguridad conectadas a una central. Desde ahí se monitorea cada incidente y se coordina con la PNP. Según el MEF, este distrito tiene S/32 millones asignados para invertir en seguridad. Su presupuesto global es de S/228 millones.

En San Isidro , el número de serenos es de 1.300 agentes trabajando en cuatro turnos. De ellos, 400 son motorizados. El distrito tiene 51 patrullas que se suman a los 8 patrulleros de las 2 comisarías del lugar. Además las calles son vigiladas con 169 cámaras y 5 drones. El presupuesto municipal para seguridad es de S/39 millones de S/251 millones.

Magdalena tiene 140 serenos, ocho patrulleros, tres motos y 102 cámaras de videovigilancia. En el caso de este distrito, de los S/44 millones de presupuesto, S/4 millones destina a la seguridad.

También intentamos averiguar sobre la logística y las estrategias en el distrito de Surco , pero en el área de prensa dijeron que no responderían.

Esta es la lista de los distritos de Lima que más invierten en seguridad ciudadana.

Las bandas también están ideando nuevas formas de burlar las persecuciones. Si antes cambiarse de camiseta era una forma de despistar, hoy los delincuentes en motos van secundados por un auto que los ayuda en la fuga. ¿Cómo despistan a la policía? Los acompañantes de las motos (quienes ejecutan el robo) abordan el vehículo y fugan en dirección distinta, de modo que confunden a los agentes que seguirán buscando las motocicletas con dos acompañantes. Esta modalidad fue detectada por el serenazgo de Miraflores en un reciente asalto. El transbordo lo hicieron en la Avenida del Ejército, pero todo fue registrado por las cámaras de seguridad y al final fueron atrapados.

Abdul Miranda, Hugo Niembro y Óscar Moreno, gerentes municipales de Seguridad Ciudadana de Miraflores, San Isidro y Magdalena, contaron que, además de la inversión que se hace en sus distritos en logística y tecnología (camionetas, cámaras, drones, personal, etc.), se hacen coordinaciones con la PNP y entre distritos para aplicar planes de cierre de vías cuando se comete un atraco.

Las centrales de emergencia de varios distritos están interconectadas, y estas a su vez con la PNP. Se aplica el plan cerco de las vías por donde los delincuentes intentan darse a la fuga. En ocasiones, la operación da resultado, en otras los delincuentes se salen con la suya.

Por eso, es importante que, además de las estrategias públicas, individualmente, se adopten algunas medidas de seguridad que nos hagan menos vulnerables ante los sujetos de malvivir.

“Miraflores no es una isla. Hay hechos delictivos. Ahora, no es que hayan aumentado los robos, pero sí la violencia con que se cometen. Somos un distrito turístico y la gente viene a visitar y a realizar compras. En fin de semana podemos tener una a tres incidencias”, comentó Miranda.

Sobre Magdalena, Moreno aseguró que los atracos en el distrito más se comenten en los sectores 4 (Alrededores del cruce Brasil con Javier Prado) y 5 (Alrededores de Ejército con Salaverry). Los robos generalmente se comenten entre las 3 p.m. y las 11 p.m. Para ese horario, el distrito contrata a dos policías que acompañen a los serenos.

En el caso de San Isidro, Niembro dijo que tienen problemas de seguridad generalmente en las zonas de frontera. “En un cuadro comparativo con el 2019, tengo 43% menos robos. Pero cuando los trabajadores vuelven a la labor presencial y regresen al centro financiero los delincuentes intentarán cometer más asaltos. Nos estamos preparando para ese momento”, dijo.

Una estrategia que utiliza San Isidro para los robos menores a lo largo de la Javier Prado es el patrullaje con 21 perros. Los serenos y los canes se ubican en varios puntos entre las 4 p.m. y 11 p.m., especialmente en las zonas de los paraderos (con Begonias, Navarrete, Petit Thouars, Arenales y otros). Ya han tenido varias intervenciones con los canes.

-PEDIDOS MUNICIPALES-

Frente a estos problemas de seguridad que afrontan los distritos, algunos han planteado que se tomen medidas extraordinarias. El municipio de Miraflores insiste en su proyecto de ley para regular el uso de las motocicletas en algunos distritos del país con más problemas de seguridad.

Esta comuna presentó una iniciativa legislativa para que se prohíba la circulación de motocicletas con uno o más acompañantes, salvo las excepciones que se establezcan en la norma.

La propuesta también exceptúa a quienes trabajan con sus motocicletas lineales, transportan a algún familiar. Estas personas deberían contar con la tarjeta de circulación con acompañantes que entregará la policía en forma gratuita en las comisarías. En estas excepciones también se incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Serenazgo y a los conductores y acompañantes de motos de colección.

El proyecto cuenta con el visto bueno del Ministerio del Interior y está a la espera de ser llevado a debate en el Pleno del Congreso. “Esto no es un invento. Ya se ha aplicado en Bogotá”, comentó Miranda.

Otra propuesta que se ha hecho desde los municipios es la de Magdalena. El año pasado, esta comuna envío al Ejecutivo una propuesta de Decreto Legislativo para que los miembros de las Fuerzas Armadas apoyen a la PNP y a los municipios en la seguridad ciudadana. “Se requiere el apoyo de los militares, para afrontar esta nueva criminalidad que nace a partir del confinamiento y que saldrá mucho más violenta”, dijo en su momento el alcalde Carlomagno Chacón. La idea es que los militares den apoyo en trabajos de prevención.

“Hasta te pueden matar por quitarte un teléfono”, dice Angulo.

“El raqueteo en Lima se ha incrementado” [ENTREVISTA]

El jefe de la PNP de la región Lima, general PNP Jorge Angulo Tejada, exhorta a los ciudadanos a no comprar teléfonos robados en las ‘cachinas’ para reducir este tipo de robos.

— Cada vez se escuchan más casos de víctimas de los delincuentes y estos parecen no temer ejecutar sus asaltos a la luz del día y en distritos que están mejor vigilados.

Son manifestaciones derivadas del crimen. El tema central es que lamentablemente se compran teléfonos robados en las ‘cachinas’. Si esto para, obviamente que se va a reducir el robo de celulares, uno de los objetos que más roban. Hay una demanda permanente y es un círculo vicioso.

— El tema es que estos robos son cada vez más violentos.

Antes eran los pájaros fruteros, que arrebataban y se iban corriendo. Hoy no. Como son teléfonos muy sofisticados, hasta te pueden matar por quitarte uno. ¿Cuál es la modalidad? El raqueteo, que no es otra cosa que el uso de motocicletas lineales o autos para robar al paso, pero con arma.

— ¿Esta modalidad ha incrementado sus cifras en Lima?

Se ha incrementado, es verdad, y eso que hay casos que no se denuncian [...]. Una causa es que hay muchos jóvenes que están delinquiendo frente al desempleo masivo provocado por la pandemia. Es un problema social, complejo. Nosotros minimizamos los efectos de la delincuencia con nuestros constantes operativos. No paramos. Pero el comportamiento social no nos ayuda. El otro problema es que, en el caso de hurtos simples, los delincuentes entran y salen de las comisarías porque la ley lo permite. Esa puerta giratoria no nos permite una lucha frontal contra esta figura delictiva.

—¿Han hecho recientes intervenciones de mercados negros de celulares?

Recientemente intervenimos varios stands en Lima norte. En estos locales manipulaban el sistema operativo de los celulares y la gente hacía cola para comprar esos equipos robados.

— ¿Hay nuevas modalidades de robo?

La delincuencia muta, se transforma, genera nuevas modalidades.