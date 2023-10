Abel Valdivia Montoya, quien mató de un balazo al comunicador Christian Enrique Tirado durante una pelea en la fiesta del excongresista Paul García en Lince, afirmó, desde Rusia, que “no fue intencional” el disparo y que solo trató de “disuadir” a sus contrincantes .

Esto representa un cambio de estrategia del imputado, ya que su abogado, Fernando Núñez, había señalado días atrás que su defendido actuó en “legítima defensa” pero ahora Valdivia Montoya asegura que “no fue intencional” el disparo, pese a que la bala le impactó en el pecho a la víctima.

En el audio que difundió el programa “Punto Final”, de Latina, Valdivia Montoya detalla que toda la gresca se inició cuando una persona lo llamó por su nombre y le propinó un codazo en el rostro, lo que originó la reacción de su hermano Pedro.

Además, reiteró que su primera reacción fue en defensa de su hermano que, según su versión, supuestamente era atacado por otros sujetos con un arma punzocortante.

Abel Valdivia Montoya alega que hizo uso de su arma pero que no se dio cuenta que la bala le había impactado a Enrique Tirado y que en ese momento solo estaba preocupado por las heridas que tenía su hermano Pedro.

Además, desmintió a Paul García y aseguró que él sí lo invitó a su fiesta de cumpleaños, pese a que el excongresista había señalado que solo invitó a Carlos Valdivia Montoya.

“Al momento de retirarme de la reunión alguien grita mi nombre Valdivia, volteo y me propina un codazo en el rostro, quedo un poco mareado y atareado, mi hermano sale en mi defensa y la persona empieza a atacarlo con un cuchillo a la altura del cuello, pensé que iban a matar a mi hermano, escucho que dicen que lo están cortando, escucho que Christian lo está cortando”, expresó Abel Valdivia Montoya en el audio.

“Lo único que atiné es a defender a mi hermano, ni siquiera fue intencional el disparo, por eso yo mismo me resbalo en la pista”, agregó.

“Al momento de resbalarme en la pista, me paro y veo que la persona, con su arma, nuevamente quiere atacar a mi hermano. En ningún momento fue mi intención disparar, es más, ni siquiera me di cuenta que fue intencionalmente. Lo único que yo quería era disuadir, que no lo maten a mi hermano”, remarcó.