¿La Municipalidad de San Borja ha considerado restablecer el servicio de Urbanito para aquellos vecinos que no tienen acceso al transporte público?

Pregunta de Patricia Castro Castillo

No por ahora. Una evaluación del Urbanito reveló que el 99% de usuarios no era vecino de San Borja que hacían colas en la Panamericana para desplazarse hacia San Isidro en las mañanas y en las tardes en sentido contrario. Por eso no podemos pagar esa actividad que nos costaba 800 mil soles mensuales para alquilar los vehículos y choferes.