¿Qué medidas legales tomará para que no se realice el proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa?

Pregunta de Gina Rivera Bríos

La opinión de la municipalidad provincial, así como de las municipalidades de La Perla y Bellavista, es que este proyecto no es necesario en el Callao porque nos es utilitaria. Lo que se debe hacer es una vía expresa a nivel y no aérea. El proyecto aún no tiene ni siquiera a nivel de perfil, pero cuando se presente haremos llegar nuevamente nuestra opinión.