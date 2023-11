Ha pasado poco más de un año ya del trágico accidente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que causó la muerte de tres bomberos aeronáuticos, luego de que la unidad en que se movilizaban se estrellara con un avión que despegaba en ese momento. Asimismo, el portal Sudaca difundió recientemente un video de la torre control que demostraría presuntas negligencias por parte de los controladores aéreos. Al respecto, el gerente general de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), Roger Bernedo, indicó que los trabajadores investigados siguen laborando en la entidad, ya que aún no han sido sentenciados judicialmente.

Así lo señaló Bernedo el día de ayer, durante su presentación, junto al presidente del directorio de Corpac, Roberto De La Torre, en la Comisión de Transportes del Congreso, donde ambos fueron citado para que brinden explicaciones tras las últimas imágenes difundidas. En estas se observa a algunos controladores teniendo conductas inadecuadas, como descansando y hasta durmiendo.

Vale detallar que son 4 los trabajadores que vienen siendo investigados por el Ministerio Público: Wilber Ruiz, coordinador general de la torre de control; los supervisores Estrella Alcántara y Marcelo Rodríguez; y el controlador aéreo Reynaldo Bravo.

“Tenemos 4 controladores que han sido acusados por fiscalía y están yendo a declarar. El supervisor que estaba durmiendo es uno de ellos. La supervisora que lo releva y actuó muy bien también viene siendo investigada; así como el controlador de superficie. Finalmente, el supervisor y jefe de todos ellos también. Los 4 están siendo investigados”, afirmó.

El presidente del directorio de Corpac, Roberto De La Torre, expresó que el comportamiento inadecuado por parte de algunos de los trabajadores de la Torre de Control, y que queda evidenciado en el video difundido, no tiene ninguna justificación. (Foto: Jorge Cerdán)

El gerente general de Corpac precisó que por protocolo, la Dirección General de Aeronáutica Civil obliga a retirar al personal de la operación involucrado en un accidente por un tiempo determinado, luego del cual nuevamente debe ser reevaluado, y de ser el caso, restituido en sus puestos.

“Ellos fueron retirados de su operatividad. Aproximadamente 30 días después fueron reevaluados y reincorporados nuevamente, y ahora continúan trabajando. Claro, excepto los dos controladores que tienen la postura inadecuada, quienes han sido enviados a otro tipo de actividad, como simuladores o capacitadores”, dijo Bernedo.

Por otro lado, agregó que a raíz del informe realizado en setiembre pasado por la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIIA), el cual señala varias conclusiones y recomendaciones, Corpac creó una junta de investigación interna, tomando en cuenta solo a aquellos trabajadores que el video muestra teniendo un mal comportamiento y en posturas inadecuadas, y no a quienes están siendo investigados por fiscalía a fin de no interferir procesos.

Por su parte, De La Torre expresó que el comportamiento inadecuado por parte de algunos de los trabajadores de la Torre de Control, y que queda evidenciado en el video difundido, no tiene ninguna justificación.

“No se puede tolerar. Para nosotros es inaceptable. Por eso pedimos a la gerencia [de Corpac] que adopte las medida disciplinarias que deben darse. No pueden estar en esa actitud”, sostuvo.

Añadió también que el directorio de la entidad ha pedido a la gerencia que implemente todas las recomendaciones que se indican en el informe de la CIIA. “Todas esas recomendaciones se están implementando para prevenir futuros accidentes”, resaltó.

Horas antes, en entrevistas con varios medios, Bernedo había aceptado una cierta responsabilidad de Corpac en el marco del accidente, que fue no haber realizado una coordinación planificada con la concesionaria Lima Airport Partners para que los bomberos realizaran un ejercicio de tiempo de respuesta en la terminal aeroportuaria.

Sin embargo, reiteró que los bomberos aeronáuticos recibieron autorización para iniciar el simulacro, mas no para ingresar a la pista de aterrizaje del Jorge Chávez. Sostuvo que el ejercicio fue planificado para ir por rutas que no tenían acceso a la pista de vuelo

“Corpac tiene cierta responsabilidad en los temas de coordinaciones y de uno usar fraseología, pero la causa es tajante: no hubo permiso para ingresar a la pista de vuelo”, insistió.

¿Qué revela el video de torre de control?

En un reportaje realizado por el periodista Juan Carlos Tafur, publicado en el canal de YouTube de Sudaca Perú el último viernes, se da cuenta de una cronología de hechos ocurridos minutos antes del accidente, así como del preciso momento de la tragedia y los instantes posteriores a la misma.

De acuerdo con el informe, el 18 de noviembre de 2022, día del accidente, ingresó a labores el controlador de tránsito aéreo Reynaldo Bravo, quien momentos después, a las 3:09 pm, dio la autorización a los bomberos aeronáuticos para dar inicio al ejercicio de Tiempo y Respuesta.

En el video también se aprecia el momento en el que el supervisor de la Torre de Control del aeropuerto, Marcelo Rodríguez, duerme durante unos 14 minutos, entre las 2:46 pm y las 3:00 pm, pese a que era la persona encargada de coordinar los ejercicios de los bomberos con todas las partes involucradas.

En un reportaje de Sudaca se da cuenta de una cronología de hechos ocurridos minutos antes del accidente, así como del preciso momento de la tragedia y los instantes posteriores a la misma. (Foto: captura video Sudaca)

Asimismo, a las 3:00 pm, hizo su ingreso a la Torre de Control otra trabajadora, también controladora aérea, quien decidió tomarse un tiempo para descansar y recostarse entre dos sillas- Incluso, coloca una almohada detrás suyo para apoyar su cabeza y se tapa con una manta.

Según las imágenes, cuando el reloj marcaba las 3:11 pm, personal de la Torre de Control observaba el acercamiento del camión de bomberos y del avión de Latam a la pista de aterrizaje, pero no atina a nada más que a observar la escena. Segundos después ocurre la tragedia. Los trabajadores entran en desesperación y no pueden creer lo que acaba de ocurrir.

De inmediato, una supervisora de la torre le reclama a los controladores aéreos si coordinaron que el ejercicio de los bomberos debía realizarse fuera de la pista de aterrizaje. Esa misma trabajadora le pregunta al controlador Reynaldo Bravo si avisó a los bomberos que el ejercicio era fuera de la pista, pero este no responde. Luego pide que alguien lo releve en el puesto.

Minutos después, a las 3:16 pm, y ante la insistencia de la supervisora, Bravo reconoce que no les avisó a los bomberos que el ejercicio debía realizarse fuera de la pista. “No he dicho fuera de pista, ni les he dicho autorizado a la pista”, se le escucha decir.

A las 3:35 pm, Marcelo Rodríguez, el supervisor que fue captado durmiendo antes del accidente, admite ante sus compañeros de trabajo que el controlador Reynaldo Bravo no recibió la información de parte suya, y que no tuvo tiempo para dársela.

Finalmente, a las 4:07 pm, Wilber Ruiz, coordinador general de la Torre de Control del aeropuerto Jorge Chávez, solicita a los trabajadores de Corpac que emitan un informe de lo sucedido y, teniendo como base que supuestamente en ningún momento supieron que los bomberos deseaban entrar en la pista de aterrizaje, se le escucha decir: “todos cerrados”.

Habla padre de bombero fallecido

Roberto Santa Gadea, padre de uno de los bomberos fallecidos, rechazó el hecho de que los trabajadores involucrados en la investigación por el trágico accidente permanezcan laborando en Corpac y que no hayan sido separados, al menos provisionalmente, mientras duren y terminen las investigaciones.

“Es un tema que no cumple; o sea, cuando un trabajador está involucrado en un accidente, lo primero que deben hacer es separarlo para ver qué ha sucedido. Si ellos siguen trabajando, los peruanos pensaríamos que estamos en manos de personas que no cumplieron bien su función”, expresó.

Sobre el video recientemente difundido de la Torre de Control, señaló que este viene siendo evaluado por su abogado y que no descartan interponer una denuncia por el presunto delito de homicidio culposo.

“Se pudo evitar esta tragedia. Al ver los videos que han sido relevantes, se ve a dos personas que están viendo el desplazamiento de los equipos. También se ve que dos personas están descansando”, cuestionó.

Vale precisar que los bomberos aeronáuticos Nicolás Santa Gadea y Ángel Torres murieron instantáneamente tras el choque entre el camión de emergencias con un avión de Latam. El tercer bombero, Manuel Villanueva, falleció en junio de este año tras varios meses de estar hospitalizado.

Corpac se ratificó en responsabilizar a bomberos

A través de un comunicado, emitido el sábado pasado, Corpac señaló que las imágenes difundidas por Sudaca fueron “editadas y sacadas de contexto”, pues aseguran que “no se ajustan a la realidad”. La entidad indicó que entregó a la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) la grabación completa de la Torre de Control (24 horas de duración), donde se aprecia lo que ocurrió antes, durante y después del accidente.

“Por lo tanto, no es cierto que la empresa haya ocultado dichas grabaciones, ni que constituyan una nueva prueba en el marco de las investigaciones”, precisó.

Corpac recordó que, luego de examinar todas las grabaciones, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIIA) descartó que la conducta de los controladores, que ocurrió momentos antes del accidente, tales como dormir y recostarse en dos sillas, haya sido la causa del mismo.

“No obstante, Corpac considera que las posturas físicas de algunos de los controladores en el día del accidente son inaceptables y, por ello mismo, viene ejecutando una profunda reforma en dicha área”, sostuvo.

En tanto, resaltó que en su informe, la CIAA determinó que la causa del accidente fue la incursión del vehículo SSEI - LAP (donde estaban los bomberos) en la pista de aterrizaje sin contar con la autorización de la Torre de Control. Detalló que este permiso no fue solicitado por el personal a bordo de dicha unidad ni otorgada por la Torre de Control en ningún momento.

“La conclusión 35 del informe indica: “La autorización para ingresar a la pista de vuelo, no fue solicitada por el del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI-LAP) ni autorizada por la Torre de Control antes ni durante el ejercicio””, puntualizó.