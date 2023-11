El 18 de noviembre de 2022, en horas de la tarde, una tragedia sin precedentes tuvo lugar en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, que acabó con la vida de tres bomberos aeronáuticos, luego de una impactante colisión entre el camión en el que estos se desplazaban y un avión de Latam, que despegaba con dirección hacia la ciudad de Juliaca.

Un año después del hecho que le costó la vida a los bomberos aeronáuticos Ángel Torres, Manuel Villanueva y Nicolás Santa Gadea, sale a la luz un video que revela las presuntas negligencias de los trabajadores de la torre de control de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), antes y durante el accidente, y una serie de conversaciones posteriores entre ellos para encubrir las responsabilidades.

En un reportaje realizado por el periodista Juan Carlos Tafur, publicado en el canal de YouTube de Sudaca Perú, se da cuenta de una cronología de hechos ocurridos minutos antes del accidente, así como en el preciso momento de la tragedia y en los instantes posteriores a la misma.





Cronología de hechos

De acuerdo con el informe, publicado el viernes 17 de noviembre, a las 2:32 pm del día del accidente, 18 de noviembre de 2022, ingresó a labores el controlador de tránsito aéreo Reynaldo Bravo, quien momentos después, a las 3:09 pm, dio la autorización a los bomberos aeronáuticos para dar inicio al ejercicio de Tiempo y Respuesta.

En el video también se aprecia el momento en el que el supervisor de la torre de control del aeropuerto, Marcelo Rodríguez, duerme durante unos 14 minutos, entre las 2:46 pm y las 3:00 pm, pese a que era la persona encargada de coordinar los ejercicios de los bomberos con todas las partes involucradas.

Por si fuera poco, a las 3: 00 pm hizo su ingreso a la torre de control otra trabajadora, también controladora aérea, quien decidió tomarse un tiempo para descansar y hasta se aprecia cómo se recuesta entre dos sillas, se coloca una almohada para apoyar la cabeza y se tapa con una manta. Incluso, una de sus compañeras se acerca hasta su posición y le ofrece cambiar de silla para que esté más cómoda.

Momento clave

Según las imágenes presentadas en el reportaje, cuando el reloj marcaba las 3:11 pm, personal de la torre de control observaba el acercamiento del camión de bomberos y del avión de Latam a la pista de aterrizaje, pero no atina a nada más que a observar la peligrosa escena. Segundos después ocurre la tragedia. Los trabajadores se desesperan y no pueden creer lo que acaban de apreciar.

De inmediato, una supervisora de la torre le reclama a los controladores aéreos si coordinaron que el ejercicio de los bomberos debía realizarse fuera de la pista de aterrizaje. Esa misma trabajadora le pregunta al controlador Reynaldo Bravo si avisó a los bomberos que el ejercicio era fuera de la pista, pero este no responde. Luego pide que alguien lo releve en el puesto.

Minutos después, a las 3:16 pm, y ante la insistencia de la supervisora, Bravo reconoce que no les avisó a los bomberos que el ejercicio debía realizarse fuera de la pista. “No he dicho fuera de pista, ni les he dicho autorizado a la pista”, se le escucha decir.

A las 3:35 pm, Marcelo Rodríguez, el supervisor que fue captado durmiendo antes del accidente, admite ante sus compañeros de trabajo que el controlador Reynaldo Bravo no recibió la información y no tuvo tiempo para dársela. Luego de ello, Rodríguez acepta que los bomberos sí le dijeron que querían ingresar a la pista de aterrizaje. “A mí sí me dijeron para el ingreso a la pista pero previa autorización y cuando no hubiera tránsito”, señala.

Finalmente, a las 4:07 pm, Wilber Ruiz, coordinador general de la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez, solicita a los trabajadores de Corpac que emitan un informe de lo sucedido, y les pide que “se cierren” en que en ningún momento supieron que los bomberos deseaban entrar en la pista de aterrizaje. “Todos cerrados”, se le escucha decir.

