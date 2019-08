Adolfo Bazán: ¿qué hizo la policía el día en que Joshelin Trauco lo denunció por violación?

“Los policías me abandonaron”. Así resume Joshelin Trauco lo que pasó la mañana del 7 de julio del 2018, cuando, aún desorientada y con la ropa del día anterior, denunció haber sido víctima de violación por parte de Adolfo Bazán Gutiérrez en un estacionamiento.



El video de las cámaras de seguridad del edificio ubicado en la cuadra 41 de la avenida Paseo de la República son contundentes: ella corre al patrullero, este avanza, la arrastra un poco. Joshelin cae de rodillas.

El material, proporcionado por la junta de propietarios del edificio, no inicia con la llegada de los policías. Empieza a las 7:13 a.m. cuando Adolfo Bazán Gutiérrez ingresa con su camioneta al estacionamiento del edificio donde vive. Se queda adentro del vehículo unos 20 minutos. Después, se ve a la joven queriendo salir, pararse, pero el abogado la abraza y ella cae recostada al asiento del copiloto.

Lo siguiente es Adolfo Bazán Gutiérrez sacándose la camisa, bajándose el pantalón y subiendo sobre ella. Pasan más minutos, Joshelin reacciona y logra escapar del vehículo. Camina hacia la puerta de la cochera y se cae. Esta escena fue vista por una vecina y por el trabajador de seguridad del inmueble, quienes llamaron a la policía.



Según la denuncia de la joven, el abogado la habría dopado para llevarla a su vivienda. Niega que haya consentido tener algún tipo de relación con él.

– “Tuve que ir en taxi” –

De acuerdo con las declaraciones de la joven, cuando llegaron los policías del Escuadrón de Emergencias Sur 1, a las 7:53 a.m., en todo momento el abogado intentó desviar la atención de su denuncia por violación aduciendo que se trataba de un problema de pareja. “Adolfo Bazán me comenzó a jalonear. Él decía que yo era su enamorada y que solo nos habíamos peleado”, contó a Panorama. Según dicho medio, los agentes que intervinieron serían Arnaldo Zapata Sernaque y Julio Santillán Caldas.

El video muestra a los dos policías hablando con ellos en el frontis del edificio, luego se suben a su patrullero para retirarse. A las 8:14 a.m. ella corre hacia este vehículo, se cuelga de la ventana y es arrastrada un poco hasta que el patrullero se detiene: “¿Por qué el policía si me está viendo mal, tirada en el piso, casi inconsciente, que ni siquiera me podía parar, no me llevó?”, agrega para dicho medio.



En declaraciones a este Diario, Joshelin Trauco ha reiterado su versión, agregando que tuvo que irse en un taxi a la comisaría para interponer su denuncia pues los policías no creían lo que decía.



Finalmente, con ayuda de ese taxista, la joven llegó a la sede policial de Jesús María. Tres días después, el 10 de julio, fue recluido en el penal de Lurigancho por pedido de la fiscal de la Fiscalía Penal 46 de Lima. No obstante, salió en libertad a los cinco meses, en diciembre del 2018, bajo comparecencia restringida. ¿Por qué salió libre Bazán? Según fuentes consultadas, la fiscal a cargo jamás lo acusó formalmente y el caso se archivó.

– Inician investigación –

Ayer, el Fuero Militar Policial informó que dispuso acciones para investigar a los policías que habrían denegado auxilio y atención a Joshelin Trauco.



En aplicación del Código Penal Militar Policial, la 13ª Fiscalía Militar Policial, con sede en Lima, inició una investigación preliminar contra los integrantes de la Policía Nacional que resulten responsables por los hechos ocurridos el 7 de julio del 2018.

Para el efecto, dicha Fiscalía Militar Policial ha solicitado a la Jefatura de la Región Policial Lima la identificación del patrullero y de los policías que iban a bordo.

Por otro lado, el Coronel PNP Manuel Vidarte Perrigo, director de Comunicación e Imagen de la PNP, informó a este Diario que el caso también se encuentra siendo investigado por Inspectoría General de la PNP. Como parte de las indagaciones se citaría a la joven para recoger su versión.

Eliana Revollar, Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, consideró positiva la decisión de investigar la actuación de la policía, pese a que se realiza con un año de retraso. “Lo hacen tarde porque recién se han hecho evidentes las imágenes de un juicio que ya está archivado, donde el señor no tiene responsabilidad. Esto en parte por la actuación de la policía. Sin embargo, esta investigación es importante”, dijo a El Comercio.



Aún así, Revollar sostiene que es el momento en que la Policía Nacional demuestre que no se pueden avalar comportamientos indolentes hacia ningún tipo de violencia, incluso aunque parezca tratarse de un conflicto de parejas o miembros de una familia. “La autoridad policial tiene que intervenir para que esa mujer, menor de edad o adulto mayor que esté siendo agredido pueda tener los mecanismos de denuncia y salvaguarda que da el Estado. Si no vamos a seguir con esa percepción de que el tema de violencia en relaciones de pareja o espacio familiar es un tema de privados cuando no es así”, agregó.

– Otras reacciones–

Tras las denuncias contra Adolfo Bazán Gutiérrez, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) abrió un procedimiento administrativo sancionador contra Bazán Gutiérrez porque su conducta “vulnera lo establecido en el Código de Ética y el Estatuto de la Orden”.



Además, tras conocerse la intención del abogado de viajar fuera del Perú, el Poder Judicial emitió una orden de impedimento de salida del país durante 15 días contra dicho letrado. El día martes, luego de que aparecieran los videos con las denuncias, el acusado llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pero perdió un vuelo hacia Quito.

La decisión fue dictada por el 46° Juzgado Penal a pedido del Ministerio Público tras abrir investigación contra Adolfo Bazán Gutiérrez por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

En su defensa, el acusado ha negado haber abusado de la joven y, en entrevista con el programa ‘Magaly Tv La Firme’ recordó que el caso quedó archivado.