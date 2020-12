Los viajes por el interior del país se incrementan con motivo de las celebraciones de Año Nuevo. Para ello, el estado de emergencia instaurado para prevenir el avance del coronavirus (COVID-19) ha hecho que se establezca una serie de medidas obligatorias para poder realizarlos.

Los protocolos del Ministerio de Salud disponen condiciones de seguridad para prevenir contagios y preservar la salud de la población. Conozca a continuación las medidas que debe seguir:

Mascarilla y protector facial

El protocolo sanitario establece que tanto la mascarilla como el protector facial deben ser usados de manera adecuada antes, durante y al finalizar el viaje. Quienes no porten ambos implementos, no podrán viajar.

Lavado de manos y control de temperatura

Los pasajeros deben lavarse las manos con agua y jabón por un periodo mínimo de 20 minutos o utilizar un desinfectante a base de alcohol de 70%, antes de subir al vehículo. Las empresas deben controlar la temperatura corporal de los pasajeros y tripulación antes de emprender el viaje.

Declaración jurada

Los pasajeros también deberán presentar una declaración jurada de salud para poder abordar los buses de transporte, en la que aseguren no estar infectados con COVID-19. El MTC ha diseñado tres formatos de declaración jurada, dirigidos a pasajeros adultos, menores de 14 años, y adultos mayores.

En el caso de los menores de 14 años y los adultos mayores, la declaración compromete al firmante a hacer una cuarentena por dos semanas en su lugar de destino.

“Declaro bajo juramento que no presento en el momento actual signos ni síntomas respiratorios compatibles con covid-19 y que no he estado expuesto a personas con la enfermedad o con los mismos síntomas en los últimos 14 días. La falsedad de lo anteriormente declarado será sujeto a las medidas legales pertinentes”, se lee en el documento.

Minsa pide que viajes sean solo por emergencia

El Ministerio de Salud ha pedido a la ciudadanía no realizar viajes innecesarios durante las fiestas de fin de año para prevenir nuevos casos de coronavirus (COVID-19). Destacaron que los traslados a otras regiones o países se deben dar solo por emergencia.

👉🏼 Protege tu salud y la de tu familia evitando los viajes innecesarios en Navidad y Año Nuevo. No bajemos la guardia. #LaSaludDependeDeTodos pic.twitter.com/fqfNTWhGJj — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 21, 2020