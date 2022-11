Tal como ocurrió en el concierto de Daddy Yankee en Lima, en el primer show de Bad Bunny en el Estadio Nacional se detectaron casos de estafa por la venta de entradas falsas.

Decenas de personas no pudieron ingresar al concierto del ‘conejo malo’ debido a que el personal de seguridad del evento detectó que las entradas que portaban eran falsas.

Ante ello, más de 25 personas acudieron hasta la comisaría de Petit Thouars, ubicada cerca del Estadio Nacional, para denunciar la estafa de la que fueron víctima.

Pamela Cabanillas, quien organizó toda una estafa masiva para el concierto de Daddy Yankee, reconoció semanas atrás que también había vendido entradas falsas para la presentación de Bad Bunny en Lima.

Más de 25 personas acudieron a la comisaría de Petit Thouars para denunciar que fueron estafados con la venta de entradas falsas para el concierto de Bad Bunny. (Renzo Salazar/@photo.gec)

Joven fue estafada con S/2600

Más temprano, una asistente identificada como Clara Isabel, contó a RPP Noticias que había comprado dos entradas por la modalidad de reventa. Por cada una de ellas pagó S/1300.

“¡Ay, me estafaron! Fui a validar las entradas en Teleticket y me dijeron que no se podía, deberían ayudarnos. La única respuesta que nos dieron es que vayamos al Estadio y preguntemos. Vinimos al Estadio, pero nadie nos dio solución y nos dijeron que, al parecer, la entrada es falsa”, detalló al citado medio.

Medidas

Para evitar una estafa masiva, Teleticket decidió días atrás que las entradas para el concierto de Bad Bunny sean nominadas, por lo que las personas registraron sus boletos con su nombre y DNI a través de la web de la empresa.

Además, se impusieron varios filtros de acceso al Estadio Nacional. Primero, los asistentes deben mostrar la entrada en físico o a través de su celular. Después, la persona solo podrá ingresar si el número de DNI que aparece en la entrada coincide con su documento de identidad.