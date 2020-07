El Seguro Social de Salud del Perú (Essalud) informó que un bebé prematuro con tan solo 580 gramos, el peso más bajo de un recién nacido registrado hasta la fecha en el Hospital Edgardo Rebagliati, se reencontró con su madre luego de que ambos superaran el coronavirus (COVID-19).

Lissy, la joven madre de 27 años, explicó que a consecuencia de una preeclampsia severa y síndrome de Hellp, su embarazo, tuvo que ser interrumpido, y tras un parto complicado y de emergencia por cesárea, nació el pequeño Jorge.

“Ella nunca perdió fe y hoy se afianza más al comprobar que su primer hijo, ya no tiene Covid-19, pesa 930 gramos y el equipo multidisciplinario de Essalud espera que siga progresando, dada su condición de prematuro extremo. El pequeño necesita de apoyo respiratorio aún”, se lee en el comunicado.

“Llegamos al hospital Rebagliati, transferidos desde Cañete y como siempre lo digo, Dios nos mandó a un lugar donde recibimos ayuda, apoyo de ángeles humanos que han logrado que mi bebé esté con vida. Los pronósticos no eran alentadores pero hoy por hoy llegamos al mes y estamos acá dando duro a la batalla junto con los doctores del Servicio de UCI - Neonatal donde están los bebés prematuros. Para mi bebé son su segunda familia, porque él para ellos es un hijo más. Me da mucha seguridad que lo cuiden. Me voy tranquila y feliz de verlo luego de 30 días y de saber que está en buenas manos”, refirió la madre del menor.

Por su parte, la doctora Marilú Pachas del Servicio de UCI-Neonatal, explicó, que el neonato es un prematuro extremo que nació a las 23 semanas (antes de los seis meses de gestación). “Es el bebé más pequeñito nacido de una mamá con diagnóstico positivo al COVID-19 y el más pequeñito que haya recibido nuestra Unidad”, precisó.

Asimismo señaló que pruebas de hisopado determinaron que ya no existe el virus en el organismo del bebé. “Sus pulmoncitos se van recuperando”. De acuerdo a los protocolos de Bioseguridad del Hospital Rebagliati, sus papás reciben informes de su salud 3 veces por semanas. Sin embargo, se programarán visitas presenciales y en otras ocasiones video llamadas. El recién nacido continúa recibiendo ventilación asistida debido a su condición de extremo prematuro.