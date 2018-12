Bomberos: Mininter interviene Intendencia por respiradores que no sirven en incendios

Agentes de Asuntos Internos del Ministerio del Interior (Mininter) intervinieron esta mañana las oficinas de la Intendencia Nacional de Bomberos, ubicadas en la avenida Salaverry, a raíz de la denuncia por compra de respiradores que no sirven para atender incendios.

El domingo 23 de diciembre, El Comercio publicó el reportaje “La compra que pudo matar a bomberos” en el que se revela el pago de 3 millones de soles por 200 equipos de respiración autónoma que no pueden ser utilizados para extinguir incendios, según el manual del mismo fabricante. La compra se realizó en julio del año 2017 y hasta ahora los equipos se encuentran en el almacén.



En respuesta, el Mininter informó que realizará una labor independiente de control sobre todas las adquisiciones hechas por la Intendencia Nacional de Bomberos durante los ejercicios fiscales 2017-2018.

Sobre el caso, la Comisión de Fiscalización del Congreso citará a los funcionarios y ex funcionarios implicados en la compra de estos 200 respiradores a la empresa Firemed S.A.C. El congresista Luis López Vilela (Fuerza Popular), presidente de este grupo de trabajo, informó que la citación será programada para el 6 de enero del 2019.

La empresa que vendió los respiradores es Firemed S.A.C. que, según el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNPE), ha cerrado contratos desde el 2012 con 20 entidades públicas. Los bienes y servicios que vendió y brindó suman S/33,8 millones y US$8,8 millones. Su principal cliente fue el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El ex comandante general de bomberos César Leigh, quien autorizó la compra de por emergencia, aseguró que ordenó que no se paguen los equipos debido a observaciones. "Se autorizó la compra [...]. Esos equipos llegaron, pero fueron observados. Se armó una comisión ad hoc en la que participaron tres oficiales de bomberos. Ellos concluyeron que no eran los equipos que necesitaban los bomberos. Por lo tanto se guardaron y no se pagaron. Al menos, yo no los pagué", dijo a este Diario.