El Bono Alimentario de S/270 ya fue cobrado por más de tres millones de peruanos en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, lo cual representa un avance del 71% en el proceso de pago en todo el país, informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Las regiones que registran mayor cobro del bono son Lima (591.354 personas), Piura (228.575 personas), Cajamarca (221.732 personas), San Martín (169.906 personas), La Libertad (166.624 personas) y Cusco (164.032 personas).

De otro lado, las regiones que tienen menor avance en el cobro de este beneficio son Apurímac (47%), Madre de Dios (60%), Ayacucho (63%), Puno (63%), Loreto (66%), entre otros.

De acuerdo con la distribución de abonos, las personas programadas en la modalidad de depósito y billetera digital cobraron en un 100%. El pago en ventanillas en las agencias del Banco de la Nación presenta un avance de 65% y por medio de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) el pago alcanza un 76%.

Para conocer si uno es beneficiario, deberá ingresar en la página web bonoalimentario.gob.pe y hacer clic en “Consulta tu DNI”, rellenar las casillas con sus datos, o llamar a la línea gratuita 101.

El Midis recomienda a los ciudadanos a informarse solo en los canales oficiales para evitar estafas. Se sugiere no acudir a tramitadores, no compartir la información personal, no divulgar códigos o clave de retiro ni consultar en páginas de dudosa procedencia.

El subsidio monetario individual está dirigido a 4.2 millones de personas que se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y en situación de vulnerabilidad en el país. La intención es brindar el apoyo para la adquisición de productos de primera necesidad.