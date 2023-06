La madre de una escolar de 13 años del colegio Pedro Gálvez Egúsquiza, en el Cercado de Lima, denunció que su su hija es víctima de bullying, luego de que reportara la venta de drogas al interior de la institución educativa.

Se difundieron imágenes en las que la menor es agredida por dos adolescentes en una de las aulas, mientras sus demás compañeras graban la violenta escena.

“Me mortifica mucho, porque como he encontrado a mi hija el día viernes no es justo para mí. A ella le han pegado, y se fue a esconder a la cancha y la he encontrado toda agraviada con moretones”, dijo muy afectada la madre de la menor.

Según informa, es víctima de hostigamiento hace varias semanas, incluso a través de redes sociales.

Las presuntas razones giran en torno a la denuncia que realizó la escolar sobre la comercialización de varios tipos de drogas en el colegio, como consta en el acta de conciliación firmada por el coordinador de tutoría.

La preocupada madre ingresó a la cuenta de Instagram de su hija y se contactó con el presunto vendedor, el mismo que tendría vínculos con las agresoras.

La única salida que le dan desde el colegio Pedro Gálvez Egúsquiza es que cambie de centro educativo a su hija. “Me invitan a que retire a mi hija, mientras que los implicados siguen estudiando como si no hubiera pasado nada”.

Finalmente, pidió apoyo psicológico y protección para su hija dentro del colegio.