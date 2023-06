La epidemia de dengue en el país ya suma 167 fallecidos (123 confirmados y 44 en investigación) 35 en la última semana. La región más crítica es Piura que registra 49 muertos y un acumulado de 34.252 casos al 31 de mayo, según la sala situacional diaria de dengue del Ministerio de Salud (Minsa). Esta situación se ve reflejada en el aumento continuo de enfermos y defunciones semanalmente y el colapso de establecimientos de salud.

La ministra de salud, Rosa Gutiérrez, visitó Piura y en una conferencia de prensa tuvo un altercado con los periodistas locales que increparon a la funcionaria por la falta de control de la emergencia sanitaria en la región. “Usted viene y dice que está conociendo, pero parece que no conoce la realidad de Piura porque la población dice que no es así”, se escucha a un hombre de prensa en la conferencia segundos antes de que la ministra se vaya.

Previo a eso, se le había consultado a la ministra por qué el hospital temporal “La Videnita” ubicado en el distrito 26 de octubre, que fue inaugurado hace 10 días aproximadamente por la titular del Minsa y el gobernador regional Luis Neyra, seguía sin funcionar. “Qué decirle a la población que va a los establecimientos de salud y no los encuentran, los atienden en el piso”, consultó una periodista.

Al día siguiente de dicha conferencia, un padre se apoyaba sobre la reja del hospital Jorge Reategui pidiendo que dejen ingresar a los escolares enfermos que esperaban en las calles para ser atendidos, pues no quería que corran con el mismo destino que su hijo de 13 años que falleció por dengue. “Mi hijo lleno de vida, así en la cola ha muerto, así falleció”, dijo a Latina. “No entiendo por qué a mi hijo no lo dejaron internado. Saludable, no sufría de nada. ¿Dónde están las autoridades?”, agregó.

A inicios de esta semana, escolares del colegio Enrique López Albujar, en el distrito 26 de octubre, rindieron homenaje a un compañero de 15 años que también falleció de dengue, publicó radio Cativalú. Según indicaron, el menor cursaba cuarto año de secundaria y falleció el último viernes tras varios días internados en el Hospital Santa Rosa.

Manuel David es despedido por sus compañeros del colegio López Albújar, que anuncia el retorno a las clases virtuales debido al incremento de casos de dengue en Piura. (🎥: Cutivalú) pic.twitter.com/6nylAv3gxb — Carlos Chunga (@enriquechunga) May 29, 2023

En su visita, la ministra Gutiérrez presentó al equipo de la misión de cooperación de la OPS/OMS que apoyará en el fortalecimiento de la gestión en la prevención y control del dengue en Piura y a Percy Minaya, designado como comisionado sanitario en la región.

“Hemos realizado una revisión minuciosa del comportamiento actual del dengue. Hoy me acompañan diferentes especialistas de la OPS/OMS para realizar un abordaje frente a este problema de salud pública”, expresó la ministra.

Colapso de hospitales

El Comercio conversó con el decano del Colegio Médico de Piura, Christian Requena, quien mostró su preocupación ante lo que se vive en la región. “ Ni en el peor de los escenarios considerábamos tener esta cifra semanal . En la semana 18, 4 mil casos; en la 19, 4.200; en la 20, 5.900 [aproximadamente], la curva va hacia arriba”, dijo. Agregó que “Minsa dice que está todo controlado, no existe una mirada real de la situación, cada región es diferente”.

Asimismo, explicó que la población está acudiendo al segundo nivel de atención, pues el primero no está funcionando como contención. Esto hace que la demanda sea mayor que la oferta. Hay muchos pacientes que necesitan atención y se congestionan los hospitales.

En los últimos días diversos medios han mostrado a pacientes que hacen colas en las afueras de los establecimientos de salud y que son atendidos en los pisos de los hospitales o, en el mejor de los casos, en sillas de ruedas.

En esa línea, Nancy Zapata, enfermera especialista en emergencias y secretaria general del sindicato de enfermeras de EsSalud del hospital Cayetano Heredia de Piura, comentó que solo hay un hospital referencial, el Cayetano Heredia, a donde llegan pacientes que no son manejados oportunamente por falta de insumos, falta de prevención o el tratamiento correcto.

“Pacientes que vienen desde partes alejadas de la ciudad se encuentran con la realidad que el Cayetano Heredia está colapsado. Se ha congestionado y se ha tenido que hacer uso del salón del auditorio [para tratar pacientes] ”, declaró.

El Gobierno Regional de Piura realizó una conferencia de prensa este miércoles donde indicó que para evitar la tugurización en ciertos hospitales, especialmente en el Santa Rosa, se implementará la atención en La Videnita. “[Actualmente] por temas burocráticos La Videnita no está en funcionamiento”, dijo el gobernador regional Luis Neyra. Además, explicó que, una vez se pueda, los pacientes del hospital Santa Rosa serán trasladados a dicho hospital temporal. Además, explicó que todos los espacios que se usaron para la pandemia del Covid-19 se adecuarán para dengue.

La alta demanda en los hospitales ha traído otro problema: el desabastecimiento de medicamentos. El decano indicó que cada semana varía la cantidad de personas que acuden a los establecimientos de salud y no hay una predicción de cuántos pacientes se van a atender. Esto genera que haya un desabastecimiento porque la demanda aumenta, dijo.

“Cuando se incrementan los pacientes delicados, se incrementan las compras y trabajo logístico. Por eso hemos tenido momentos tan cruciales como falta de insumos. La semana pasada no existía Abbocath, vías, cloruro de sodio, etc. que son elementos básicos y primordiales”, sostuvo Nancy Zapata.

Hace una semana, El Comercio informó sobre limitación y escasez en la venta de medicamentos en las farmacias de Piura. Ciudadanos denunciaron que solo se vendía una bebida rehidratante por persona, indispensable para el tratamiento de dengue, y los precios habían subido. Lo mismo con el paracetamol.

Falta de prevención

Ambos especialistas consultados por este Diario, aseguraron desde Piura, que no existió prevención para el dengue y tampoco trabajo informativo con la comunidad, pese a los anuncios existentes previos a este brote.

“Es una epidemia donde no ha existido la prevención. (...) Las autoridades deben saber qué es prevención y salud pública para trabajar con la población. Las municipalidades deben involucrarse, no vemos esa participación. Se debe estructurar el trabajo conjunto. Cada uno apaga incendios como puede. De haber existido [trabajos de] prevención no tendríamos congestión de hospitales o las muertes que tenemos. El dengue no debería llevar al paciente a estar grave ”, sostuvo Zapata.

La fumigación es indispensable para erradicar el vector que transmite la enfermedad. Es importante para la prevención del dengue.

El gobernador Neyra indicó que se está trabajando un plan anual para el control del dengue, uno que nunca se había hecho. Estamos proponiendo un protocolo para atacar el dengue desde sus inicios, no cuando sea una epidemia, dijo.

Manuel Díaz, médico especialista en medicina interna y epidemiología, indicó que el equipo que está en Piura controlando la epidemia debe ser multidisciplinario. “No solo del sector salud, sino también vivienda y educación, municipios y gobierno regional. Si queremos cortar la transmisión, tenemos que cortar al vector, todos los esfuerzos deben estar dirigidos a que no haya vector. El tema de salud queda corto”, sostuvo.

Asimismo, explicó que los mensajes de prevención deben continuar llegando a la comunidad para que no haya recipientes con aguas destapadas, floreros, envases con agua, etc. Se debe continuar con la fumigación.

Cifras en el Perú

Piura es, actualmente, la región con más casos en el Perú. Sin embargo, la situación también es crítica en otras regiones. Lima registra 13.548 casos y 3 fallecidos, Lambayeque 11.683 casos acumulados y 36 fallecidos e Ica 10.643 infectados y 33 defunciones, según la sala situacional del Minsa al 30 de mayo.

Las regiones que siguen son: Loreto (8.122), Ucayali (7.933), La Libertad (7.359). Luego San Martín (4.507) y Cajamarca (3.655).

Sobre las defunciones a nivel nacional, son 167 fallecidos en total. De estos, 13 son niños de 0 a 11 años, 8 adolescentes de 12 a 17 años , 11 jóvenes de 18 a 29 años, 52 adultos de 30 a 59 años y 83 adultos mayores.

Según indicó la ministra Gutiérrez, para la semana 20 [actualmente estamos en la 22] las regiones con casos en descenso por más de seis semanas eran Loreto, Ucayali, Huánuco, Amazonas, Madre de Dios, Pasco y Puno. Las regiones que se encontraban en una meseta eran San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Tumbes y Ayacucho. Además, cuatro regiones estaban en proceso de control: Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y Callao.