En un nuevo intento para evitar que las fórmulas para bebés lleven octógonos, el Congreso de la República ha emitido la ley que regula la elaboración y comercialización de los alimentos de regímenes especiales para poblaciones vulnerables. Esta deja a los sucedáneos de la leche materna exentos de utilizar octógonos que informen cuando un producto alcanza o supera una determinada cantidad de niveles de azúcar, sodio o grasas saturadas. El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta este martes 30 para observar la ley.

La ley fue sustentada por la presidenta de la Comisión de Salud y Población, Edhit Julón de Alianza Para el Progreso, y aprobada por unanimidad en el Pleno el 27 de abril. Este recogía algunas observaciones formuladas por el Ejecutivo a la Autógrafa aprobada el pasado 5 de enero.

Sin embargo, según explican los especialistas, esto atentaría contra la Ley de Alimentación Saludable, los derechos del consumidor y la salud pública. “Con esta norma se pretende incumplir la norma de alimentación saludable e ir en contra de la Corte Suprema”, explicó Jaime Delgado, autor de la Ley de Alimentación Saludable y abogado en derecho al consumidor.

El Colegio Médico del Perú (CMP) se ha mostrado en contra de esta intención y asegura que las fórmulas deben tener los octógonos y un enunciado que diga que la leche materna es insuperable. Además, el decano del CMP, Raúl Urquizo, aseguró que todo esto se da, desde hace años, por la intensa presión de las empresas. “La industria siempre ha estado atrás para cambiar las normas”, declaró.

“Estamos en contra de esta ley. Los padres, si les quieren dar [fórmula a sus hijos], deben saber los riesgos. Es un atentado contra la salud de los niños. No debemos permitir que no tengan las advertencias necesarias. No estamos en contra de que circule, pero que no haya publicidad engañosa”, sostuvo el decano.

Agregó que la leche materna es el alimento más nutritivo e importante para los bebés y que el mal uso de la fórmula puede llevar a la obesidad o mal nutrición. La última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), señala que en el 2022, el 42,4% de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad tuvieron anemia. Además, la misma encuesta revela que el 65,9% de niñas y niños menores de seis meses de edad tuvieron lactancia materna, cifra que no ha variado en los últimos 5 años.

Por su parte, la congresista Julón indicó a RPP que “esta ley no quitaría los octógonos a los sucedáneos de la leche materna, más conocida como fórmulas, pues el objeto de la norma es atender a poblaciones vulnerables y que, por ello, amerita una alimentación especial para su tratamiento”.

Sin embargo, en la misma ley se especifica que a la elaboración y comercialización de los alimentos de regímenes especiales “ no les resulta aplicable las normas que regulen el etiquetado y publicidad de alimentos industriales o naturales que no sean estrictamente alimentos de regímenes especiales”. Además, describe a los alimentos de regímenes especiales como “alimentos o bebidas elaboradas o preparadas especialmente para satisfacer necesidades particulares de alimentación determinada por condiciones físicas o fisiológicas particulares”.

Una batalla de años

Recordemos que esta lucha por ponerle octógonos a los sucedáneos de la leche materna viene desde hace algunos años. Según explicó Jaime Delgado, en 2012, cuando se aprobó la Ley de Alimentación Saludable, ningún producto estaba exento.

“Sin embargo, cuando se reglamentó [2017], por presión de la industria, pusieron una disposición en el reglamento excluyendo a las fórmulas. Esto era ilegal porque el reglamento no puede ir en contra de la ley por la jerarquía de las normas”, sostuvo a El Comercio.

En esa línea, se realizaron acciones populares ante el Poder Judicial, iniciadas por la Fiscalía, que llegaron hasta la Corte Suprema. En agosto del 2021, esta última dictó una sentencia sobre la acción popular y declaró la nulidad del reglamento que excluía a las fórmulas de tener octógonos .

Para cumplirlo, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó un Proyecto de Decreto Supremo que corregía la situación. Indicó que debían llevar octógonos los sucedáneos a la leche materna y fórmulas infantiles cuando alcancen o superen los niveles de azúcar, sodio y grasas saturadas. Sin embargo, ahora, el Congreso intenta retrocederlo.

En el Proyecto del Decreto Supremo del Minsa, se propuso que los octógonos se utilicen en los sucedáneos de la leche materna y alimentos infantiles complementarios para la alimentación de la niña y el niño cuando:

Indicadores Sodio mayor o igual a 60 mg/ 100 kcal de producto Azucar mayor o igual a 0 mg/ 100 kcal de producto Grasas saturadas mayor o igual a 10 mg/ 100 kcal de producto

La nutricionista Jessica Huamán, explicó que “los nutricionistas estamos bastante preocupados con el hecho de que Minsa no acate la acción popular que ya se había interpuesto en años anteriores y en donde prácticamente se obligaba a mencionar o visibilizar que los sucedáneos deban tener estos octógonos. Esta ley lo que hace es revertir todo y evitar que la acción popular se ejecute como tal ”.

Agregó que lo que se busca mediante la acción popular es que los padres tengan la posibilidad de saber qué producto le dan a sus hijos, “sobre todo si se habla de productos a menores de cinco años. Se requiere que los padres estén informados y de esa forma pueda tomar una decisión consciente”, sostuvo.

Leche materna e información nutricional de fórmulas

Los especialistas consultados por este Diario coinciden en que la leche materna es el mejor alimento para los recién nacidos y bebés. En esa línea, Huamán indicó que los nutricionistas están preocupados pues ellos promueven la lactancia materna exclusiva, al ser “el alimento de oro” y los sucedáneos atentan contra ella. “Es necesario que se promueva la lactancia, en vez de políticas ligadas a sucedáneos”, aclaró.

La leche materna tiene todos los nutrientes necesarios para los bebés. (Foto: Andina)

Sin embargo, para quienes compran fórmulas, explicó que “lo que se pide es que los padres eviten este tipo de productos, cualquiera ultra procesado que pueda tener excesiva cantidad de azúcares y nutrientes críticos. La preocupación viene porque en un jugo o golosinas encuentras el octógono, pero en los sucedáneos no. Hay muchos padres que creen que al no tener octógono puede ser saludable para su niño cosa que no necesariamente es así ”.

En esa misma línea, Gustavo Rivara, médico neonatólogo de la clínica Delgado, dijo que la nutrición es importante durante toda la vida, pero tiene mayor importancia en el primer año debido al crecimiento de los bebés. Por esa razón es indispensable que las fórmulas cuenten con octógonos, para darle la información necesaria a los padres.

“En diferentes productos procesados están obligados a poner los octógonos para que los usuarios que no saben nutrición o medicina lo puedan ver de manera sencilla y traducida, pues los octógonos dicen ‘tiene un exceso de azúcar o sodio’. Entonces, si las fórmulas infantiles se utilizan desde que el niño nace y los primeros dos años o más, ¿cómo es posible que no vayan a estar bajo el control de los octógonos? A los adultos nos están cuidando y ¿no van a cuidar a los más pequeños?” , cuestionó el médico.