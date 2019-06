Callao: policía en retiro amenazó con arma a motociclista en la Av. Néstor Gambetta

Un policía en retiro amenazó con una pistola a un motociclista en pleno tráfico en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. En diálogo con América Noticias, justificó su accionar al señalar que creyó que lo iban a asaltar.

De acuerdo el referido medio, el coronel en retiro identificado como Luis Valdivia descendió de su vehículo en medio de la congestión vehicular y se dirigió hacia el conductor de la moto. Ahí empieza la discusión.

Un video registrado por un testigo muestra cuando Luis Valdivia sostiene el arma con una mano y con la otra toma por la polera al motociclista no identificado. Ambos intercambian palabras.

Tras la intervención de testigos, Luis Valdivia guardó la pistola, pero la discusión continúa. Al lugar llegó un policía en actividad, pero para ese momento el motociclista ya no se encontraba.

“[Le dije] qué pasa qué quieres, qué quieres, [saco el arma] por mi seguridad y pensando disuadir si es que él no estaba solo o tenía cómplices. Ya no se van a meter […] soy un oficial en retiro mi pensamiento es de policía. Lo que me quedaba era disuadir con el arma”, dijo el agente policial.

Luis Valdivia afirmó que contribuirá con la investigación por este caso y que está dispuesto a guardar el arma. Denunció que recibe amenazas debido a que el video fue publicado en las redes sociales.

“Ahora sí me da temor por todas las amenazas que estoy sufriendo en el Facebook. Es una amenaza contra mi vida”, señaló.