Dos jóvenes aseguraron haber sido agredidas físicamente por los amigos del jugador de la Selección Peruana de Fútbol, Carlos Zambrano, durante una fiesta exclusiva. El seleccionado nacional se pronunció al respecto.

El programa Magaly TV: La Firme, presentó la denuncia de dos mujeres, una de ellas de 16 años, quienes aseguraron que participaron en una fiesta con el futbolista y sus amigos. La menor de edad indicó que fue drogada con pastillas “M”.

“Vino un amigo de Carlos a ofrecerme ‘M’ y sacó una bolsa con las pastillas blancas. Yo le dije que no”, contó la menor de 16 años.

Ella recuerda que había bebido dos vasos de whisky, cuando Zambrano y su amigo se le acercaron y le entregaron un tercer vaso que había sido servido lejos de su mesa.

“Y a los 10 minutos me comencé a sentir mareada, comenzaba a ver todo distorsionado. Tuve que ir al baño, porque decía en mi mente que algo me habían puesto, tuve que devolver esa bebida y ya no recuerdo más”, agregó.

Por su parte, la prima de la menor contó que le reclamó a Carlos Zambrano por lo ocurrido. “Oye Carlos, le digo, a mi prima le han hecho algo. Le digo: ‘mírala cómo está’. Me contesta: ‘yo tengo una bolsa de M, pero es para mis amigos porque yo no consumo’”.

Posteriormente, aseguró, fueron agredidas por las amigas de Zambrano. Unas cámaras de seguridad de los exteriores del local en donde se llevó a cabo la fiesta registraron lo ocurrido.

Según la menor de edad, ella había conocido al futbolista en una fiesta, tres días antes de la agresión. “Con él habíamos estado en coqueteos, toqueteos, me había dicho para ir a otro lugar. Yo tengo 16 años, Carlos sabía mi edad”.

- Zambrano se pronuncia -

Al respecto, Carlos Zambrano aseguró que desconocía la edad de la joven y comentó que el personal de seguridad del local le habría dejado ingresar por error. “Hay diosito, increíble, como si yo le hubiera preguntado la edad. (…) Tal vez fue un error de la seguridad de adentro”.

Dio a entender que tomaría acciones legales. “Lo que incomoda es que la chica, ya sé a qué va, quiere hacerse conocida, pero ya me han dicho que era bien problemática y por eso se va a ganar más problemas entonces”, puntualizó.

(Video: ATV Noticias)