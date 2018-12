Caso PUCP: penalistas cuestionan pedido de Chávarry

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, solicitó ayer a la Fiscalía de Lavado de Activos, que conduce el fiscal superior Rafael Vela Barba, analizar la apertura de una posible investigación a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) por lavado de activos. Según Chávarry, los cobros de moras excesivas “podrían configurar como lavado de activos”.



Consultado por este Diario, el penalista Luis Lamas Puccio comentó que se estaría forzando la figura del lavado de activos en este caso. Explicó que el delito de lavado se caracteriza por introducir en la legitimidad activos de procedencia ilícita. Según dijo, en este caso el dinero ha sido entregado por los alumnos o los padres de los alumnos por el pago de las pensiones con un interés excesivo en el caso de los morosos.

“Para iniciar una investigación por lavado de activos tiene que haber elementos básicos como un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera o una denuncia que ofrezca indicios sobre la comisión del lavado de activos. Este [el de la PUCP] es un tema de contenido administrativo”, dijo el abogado.

Lamas añadió que veía más pertinente una investigación penal por cuestiones tributarias. “Habría que investigar si se ha tergiversado información en los balances contables. También si se ha dado fraude en la administración de la persona jurídica”, agregó.

En ese mismo sentido, el ex decano del Colegio de Abogados de Lima Mario Amoretti dijo que la propuesta del fiscal de la Nación no tiene fundamento. “La razón es muy sencilla: no hay un delito fuente. Se trata de un cobro ilegal en cuanto a los intereses moratorios. Lo que es discutible es si hubo usura”, dice Amoretti.

