Un video difundido en redes sociales muestra a dos oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizando actos obscenos en el dormitorio de la comisaría de Chaclacayo.

Esta grabación ha causado indignación en los vecinos del distrito que reclaman por la falta de seguridad en esta zona, informó el noticiero “24 Horas”. En este se ve a un agente desnudo acostarse sobre su compañero que se encontraba durmiendo en una de las camas. Como si fuera una broma, los agentes ríen y bromean.

Uno de los agentes implicados es el suboficial de tercera PNP Rubén Roca Leyton. Su madre dijo que la familia está muy indignada con este video.

“A mí me indigna porque él está durmiendo boca abajo, me molesta verlo en esa situación. Yo no veo que tenga responsabilidad en eso”, dijo Joccy Leyton.

Por otro lado, la PNP informó que el caso se encuentra en manos de la Inspectoría General para determinar las responsabilidades y sanciones administrativas-disciplinarias correspondientes por estos presuntos actos inapropiados y afectar la imagen de la institución.