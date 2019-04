Chorrillos publica ordenanza para el registro de canes considerados peligrosos

La Municipalidad de Chorrillos publicó una ordenanza que regula la tenencia responsable y el control poblacional de canes, incluyendo los considerados potencialmente peligrosos, en el distrito.

El objetivo de la ordenanza, publicada en la Separata de Normas del Diario El Peruano, es regular el régimen jurídico de tenencia de canes en el distrito de Chorrillos, "fomentando su atención responsable a fin de preservar la seguridad, integridad física, salud y tranquilidad de los vecinos; armonizando la convivencia con dichos animales con respeto a sus derechos para darles bienestar y calidad de vida; preservando el ornato y la conservación de la limpieza pública en el distrito".

La norma también establece la creación del registro municipal para la tenencia de canes considerados potencialmente peligrosos, que tiene por objeto autorizar al propietario o poseedor del perro su crianza, la tenencia y circulación de esos animales. Se otorgará por una sola vez y tiene duración indeterminada.



De acuerdo a la ordenanza, son considerados canes potencialmente peligrosos los de las razas pitbull terrier, dogo argentino, fila brasilero, tosa japonesa, bull mastiff, doberman, rottweiler, american stafford, mesa canario, cane corsoy mastines o cruce de ellas con cualquier otra raza.

En cuanto a la tenencia de canes, se obliga a los propietarios a mantener a los canes con los cuidados y atenciones necesarias para satisfacer las necesidades fisiológicas, nutricionales y de bienestar, teniendo en cuenta que no se podrá criar mayor número de canes del que pueda mantener. Además, a mantener limpio, desinfectado y libre de mal olor, el ambiente en el que se crían los canes, así como los linderos libres de roedores, pulgas, garrapatas y otros vectores. De igual forma, a no someter al can a prácticas de crueldad ni maltratos bajo ninguna circunstancia. Los que incumplan estas obligaciones serán sancionados de hasta 1 UIT (para el caso de sacrificio de canes).

La Subgerencia de Comercialización y Mercado se encargará, entre otras labores, otorgar la Licencia para la tenencia de canes considerados potencialmente peligrosos, así como realizar el registro, donde se deberá especificar las características físicas que permitan la identificación del perro, la identificación del propietario, su domicilio, los antecedentes veterinarios y los incidentes de agresión si los tuviera.

No se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la ordenanza los canes que sean utilizados por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Instituto Nacional de Defensa Civil, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Cruz Roja del Perú, Municipalidades o empresas autorizadas para la prestación de servicios privados de seguridad.