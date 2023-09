Tras el cierre del local solo se permitió que personal de limpieza y de otras áreas específicas puedan ingresar al edificio. Foto: Joel Alonzo

En el frontis de la institución, los carteles de la Municipalidad revelaban que la disposición se dio “por no contar con las condiciones y/o medidas de seguridad establecidas por la autoridad competente”. Según la tabla de infracciones de la entidad local, esta es considerada una falta grave y es sancionada con una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 4.950 soles.

Según el reglamento de sanciones administrativas de Surquillo, la medida de clausura permanece hasta que se regularice la conducta infractora. Dicha penalidad se efectuó tras una visita inopinada por parte del personal de Defensa Civil de la comuna. En horas de la mañana, con la llegada de los estudiantes, fue el personal de seguridad quien indicó la suspensión de actividades ante la ausencia de comunicados oficiales.

Riesgo latente

La Municipalidad de Surquillo comunicó que las razones detrás de la clausura del centro universitario eran varias, las cuales atentaban “contra la seguridad de alumnos, trabajadores y demás público usuario”. Precisó también que el operativo no fue exclusivo a la edificación de la USMP, sino que se trató de una evaluación a lo largo de dicha cuadra de la avenida Tomás Marsano.

Según informo la entidad municipal, una de las faltas y observaciones fue el mal estado de los ascensores. Días atrás se dio a conocer el malestar de los alumnos de la universidad por el defectuoso funcionamiento de estos. De hecho, un video viralizado por los estudiantes mostró a un grupo de alumnas que habían quedado atrapadas en el elevador por varios minutos. A las afueras de la Facultad –luego de enterarse de la clausura- algunos presentes resaltaron ante la prensa esta situación.

Sin embargo, esta no fue la única causal que resultó en la sanción. Surquillo también indicó que se habían detectado extintores mal ubicados o sin tarjeta de actualización. De manera similar, se evidenciaron gabinetes contraincendios sin mangueras –las cuales estaban depositadas en otro espacio-, luces de emergencia inoperativas y zonas de evacuación sin señalización u obstaculizadas.

Adicionalmente, la comuna identificó un tablero eléctrico con observaciones y la presencia de dos balones de gas “en posición incorrecta en la cocina”. Cabe resaltar que -según la Municipalidad- se notificó a las autoridades de la USMP sobre las faltas alrededor de las 2:30 p.m. del jueves 21, haciendo efectiva la clausura una vez culminada la jornada académica.

Sin respuestas claras

“De parte de la Facultad, se pide, por favor, que hoy y mañana se suspendan las clases. Los que tienen virtuales, normal entran a clases. La Facultad se estará comunicando por la página principal y estará mandando un comunicado a cada uno de ustedes”, fue lo que escucharon varios alumnos desconcertados al llegar a las puertas de su Facultad. Quien daba las indicaciones era uno de los encargados de vigilancia de la universidad.

Mensajes de texto y comentarios de los propios estudiantes revelaron la poca comunicación que brindó la universidad. Por redes sociales, varios alumnos mostraron su rechazo al comportamiento de la institución. “Qué [malo] que siendo la facultad de comunicaciones, quieran informar a través del personal de seguridad en vez de los canales correctos”, sostuvo una alumna.

Pese a esto, El Comercio pudo confirmar que la FCCTP envió un comunicado por medio del correo institucional alertando sobre la suspensión de clases. Según los propios alumnos, recibieron el mensaje cerca de las seis de la mañana.

Comunicado de la FCCTP respecto a la suspensión de clases para este 22 y 23 de setiembre.

Serenazgos y funcionarios de la autoridad edil estuvieron presentes desde la hora de la clausura y permanecieron durante la mañana para fiscalizar la llegada de los alumnos. Pasadas las nueve de la mañana, el ingreso de la Facultad se encontraba vacío y sin la presencia de fiscalizadores.

En un primer comunicado de la Facultad, se informó a la comunidad estudiantil y docente que “por motivos de fuerza mayor, no se llevarán a cabo las clases presenciales durante los días viernes 22 y sábado 23 de setiembre”. Esta medida –detallaron- no afectaba las clases virtuales. Pese a diversos intentos por parte de El Comercio para contactar con un vocero de la USMP, la Casa de Estudios no atendió las solicitudes.

Quejas por nuevas medidas

La semana anterior, los alumnos de la USMP protagonizaron un una protesta como muestra de rechazo a un nuevo reglamento de la institución. Bajo el argumento de ‘tolerancia cero’, la San Martín de Porres obligó a todos sus estudiantes a llegar puntual a sus aulas. De tal modo, se facultó a los docentes para impedir el ingreso a quienes llegaban tan solo minutos tarde a sus aulas.

En tal sentido, el pasado 15 de setiembre se llevó a cabo un plantón pacífico por parte de los estudiantes de la FCCTP. Cabe señalar que esta disposición entró en vigencia en el ciclo 2023-2. Como parte de la protesta, los universitario criticaron no poder acceder a las clases por llegar minutos tarde pese a pagar una de las cuotas más elevadas en el país. Asimismo, juzgaron el mal estado de las instalaciones y lamentaron otras deficiencias institucionales.