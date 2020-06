Las idas y venidas de las autoridades para trasladar a los comerciantes ambulantes del mercado de ‘La Paradita’, en La Victoria, hacia el terreno denominado ‘Tierra Prometida’, en Santa Anita, han vuelto, ahora en medio de la cuarentena por el COVID-19. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció hace unos días que los vendedores que laboran en la intemperie deberían establecerse en el predio, de propiedad de la MML, ubicado en la Av. Metropolitana, Av. La Cultura y calle San Luis.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que ‘Tierra Prometida’ cuenta con 50.000 m2 y tiene las condiciones para que se realice la venta de productos. Además, en este espacio se podría tener más orden y control contra el coronavirus.

En cambio, el alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, señaló que su distrito es pequeño y congestionado, por lo que llevara a las decenas de comerciantes de ‘La Paradita’ al terreno de ‘Tierra Prometida’ sería un error. Incluso, ha propuesto que este terreno, en vez convertirse en un mercado, se convierta en un parque temático. “El distrito necesita áreas verdes, aquí hay 150 hectáreas de solo cemento", dijo.

Este parque, propuesto por la comuna, tendría un carácter cultural y turístico. Contaría con módulos vivenciales que resalten la historia distrital (en la jurisdicción están las huacas prehispánicas Perales y Bellavista). Además, se pondrían lagunas artificiales, juegos infantiles y paseos de agua.

La MML informó a este Diario que está trabajando para lograr el consenso de las autoridades involucradas. Por su parte, La Victoria ha planteado reubicar el mercado de ‘La Paradita’ a un terreno de 5 hectáreas dentro del distrito, que contará con medidas de bioseguridad para los visitantes y los vendedores.

Voces de los comerciantes

En medio de este impase, los vendedores apoyan el traslado para laborar en mejores condiciones sanitarias. David Arias, dirigente de la Asociación de comerciantes la Parada, una de las 60 asociaciones que existen en La Paradita, afirmó que la mayoría de comerciantes está dispuesto a irse a Santa Anita, y que solo están a la espera de la decisión de las autoridades.

“Aquí somos 3000 comerciantes minoristas y 180 minoristas, y todos estamos de acuerdo en ir a la ‘Tierra Prometida’, confiamos en que es una buena opción. Entendemos que se ha generado una mala imagen de los comerciantes, pero también somos organizados, hemos formado asociaciones y tenemos compromiso”, indicó.

Incluso, agregó que podrían pagar el traslado y gastos que correspondan, siempre y cuando sean financiados a través de un crédito.

Marilú Dionicio, natural de Tingo María tiene 35. (Foto: Joel Alonzo)

Marilú Dionicio, natural de Tingo María (35), otra comerciante, considera que su llegada a Santa Anita reducirá el riesgo de contagio al que están expuestos durante la pandemia. Ella hace cuatro años vende sus productos en ‘La Paradita’, lo hace para mantener a su hija (14) y su mamá (75). Al día, Marilú puede ganar hasta 40 soles al día, sobretodo los viernes y sábados. Con eso dinero mantiene sola su hogar.

“Pedimos que el diálogo para el traslado prospere, porque todos los días trabajamos con el temor de nos van a botar o se van a volver a llevar nuestra mercadería. Ni mi madre ni yo hemos recibido bono ni canasta municipal, así que mi trabajo es lo único que tenemos", indicó.

Gladys Corzo Velásquez tiene 52 años y trabaja desde hace 10 años en La Victoria. (Foto: Joel Alonzo)

La comerciante Gladys Corzo Velásquez tiene 52 años. Ella llegó a Lima desde la ciudad de Huancayo hace 20 años. “Vine para superarme y trabajar sin parar. Hace diez años empecé a trabajar en La Parada y gracias a eso, con un grupo 180 socios comerciantes pudimos comprar un terreno cercano, pero aún nos falta construirlo. Por ahora nosotros seguimos aquí desparramados. El alcalde del distrito nunca ha querido dialogar con nosotros", contó. Gladys aseguró que ella iría a trabajar donde sea, porque la vía pública no es un lugar seguro.

La trabajadora narra que ella y sus compañeros quisieran que las autoridades puedan ayudarlos de corazón y que dejen de tratarlos como delincuentes. “Yo me levanto todos lo días a las 3:00 a.m. para ir a Santa Anita a recoger mi mercadería, llevo haciendo esto por años, porque soy trabajadora. Ahora que mis hijos están grandes me ayudan porque sufro de asma y en invierno se me dificulta cargar los costales de papa, cebolla, maíz, camote, lechuga. Con eso he mantenido a mis hijos, yo quisiera que nos trasladen a la ‘Tierra Prometida’ o al Parque del Migrante”.

Josefina Huaranga tiene 52 años, ella mantiene a su familia. (Foto: Joel Alonzo)

Josefina Huaranga tiene 52 años. Ella lleva trabajando hace doce años en ‘La Paradita’ y desde que empezó la pandemia sale a la calle con dos mascarillas para evitar contagiarse del COVID19. Josefina tiene ocho hijos, aunque la mayoría son mayores de edad, algunos aún van a la escuela. “Vendo hiervas de manzanilla, eucalipto, romero. Siempre son productos por campaña. Desde que empezó la pandemia estamos pateando latas porque no tenemos un espacio. Yo en casa llego a llorar porque a veces no tengo que comer y cómo mantener a mi hogar".

Ella llega todos los días a las 5:00 a.m. a una zona cercana a ‘La Paradita’, en La Victoria, para comprar su mercadería. “Si nos dicen que podemos ir a Tierra Prometida, nos vamos para allá, pero yo ya no tengo confianza", contó.

Una historia de nunca acabar

La situación de incertidumbre sobre el traslado de los comerciantes existe desde hace casi 60 años, según la MML. La comuna informó a El Comercio que “el uso de este terreno [área donde se ubica ’Tierra Prometida'] como mercado minorista está previsto desde la década de los años 60, época en la que el terreno fue expropiado para convertirse en el Gran Mercado Mayorista, declarándose de necesidad y utilidad pública la construcción del mismo [el actual Mercado Mayorista y ‘Tierra Prometida’ son parte del mismo predio]”.

Según la MML, esta situación se ha intentado solucionar desde la gestión de la ex alcadesa Susana Villarán, quien aprobó el Acuerdo de Concejo N° 538 del 14 de marzo de 2013, el cual fue modificado en la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio, mediante el Acuerdo de Concejo Nº 060 de fecha febrero de 2018. En dicho documento se declaró de interés público, vecinal e institucional metropolitano la construcción y puesta en funcionamiento de un Mercado Minorista Municipal de carácter metropolitano, dedicado a productos perecibles en la zona denominada ‘Tierra prometida’.

Imagen de la propuesta del parque temático que propone el municipio de Santa Anita. (Imagen: Municipalidad de Santa Anita)

El alcalde de Santa Anita indica que hay un desorden en el empadronamiento de los comerciantes, lo que dificulta hacer una reorganización de la zona. Desde hace años, según dice, las autoridades confunden a los productores de hortalizas con los de tubérculos. Tampoco hay un registro ordenado de todos ellos, ya que calcula que existen más de 3.000 comerciantes minoristas. “Al lugar llegan tres veces por semana unos 200 camiones, que contienen entre 5 a 8 toneladas de hortalizas, ellos reparten a los minoristas que venden allí”. Para Nole, solo ellos son los que deberían ir a Santa Anita, ya que son mayoristas como el resto de comercios que se ubican en los alrededores.

La solución, según el burgomaestre distrital, es dividir a los comerciantes entre los tres distritos involucrados: La Victoria, Centro de Lima y Santa Anita. “Nosotros pedimos que el Gran Mercado Mayorista de Lima [ubicado en Santa Anita] reciba a los aproximadamente 300 comerciantes mayoristas de hortalizas, eso solucionaría el 50% del problema”, precisó.

El terreno de la Tierra Prometida está ubicado en Santa Anita. (Municipalidad de La Victoria)

Foco infeccioso

El 14 de mayo, el Ministerio de Salud (Minsa), realizó pruebas a 'La Paradita’, ese día los equipos sanitarios tamizaron a 217 comerciantes, de los cuales 93 dieron positivo (42% de contagiados).

Cuatro días antes de tener esos resultados, el 10 de mayo, La Victoria y EsSalud, se reunieron para elaborar un Mapa de Calor, el cual permite identificar cuáles son las zonas de mayor contagio y propagación del COVID-19 en el distrito. Fue en este estudio donde se determinó que el incremento de casos positivos reportados en el distrito se debe al mercado a la intemperie conocido como 'La Paradita’, por su aglomeración e insalubridad.

Mercados. (Foto: Leandro Britto / GEC)

Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de EsSalud indicó que “la atención se enfoca en el distrito de La Victoria, porque se concentra la mayor cantidad de casos, 88 por cada km2, este número lo estamos calculando de acuerdo a la dirección que tiene el Reniec, sin embargo muchos comerciantes de la parada no necesariamente viven en La Victoria, sino en otros distritos” acotó.

Para el caso de Lima y Callao se ha identificado que los distritos que registran el mayor número de casos de contagiados por km2 son La Victoria, Breña, Carmen de la Legua y Surquillo.

