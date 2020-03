El Banco de Alimentos del Perú lanzó la campaña #YoAyudoDesdeCasa para abastecer de alimentos y artículos de higiene para las personas más vulnerables al coronavirus (Covid-19), enfermedad que en el país –hasta este jueves 26- ha ocasionado 9 muertes y 580 personas contagiadas.

“En el país, son 3.1 millones de personas las que no disponen de la cantidad de alimentos suficiente para cubrir sus necesidades básicas y alrededor de 500.000 niños sufren de desnutrición crónica. Todos estos casos pertenecen a poblaciones altamente vulnerables ante el coronavirus (Covid-19)”, señaló la gerente general del Banco de Alimentos Perú, Daniela Osores.

El drama que afrontan estas poblaciones vulnerables se ha agravado, pues hasta antes de que el coronavirus llegara al país, las donaciones de alimentos para ellas ascendían a 300 toneladas por mes, es decir, se recolectaba unas 10 toneladas por día, seis de las cuales procedían del Gran Mercado Mayorista de Lima. Sin embargo, ahora esto ha disminuido como consecuencia indirecta de la enfermedad.

“Lamentablemente, la coyuntura ha generado que las donaciones disminuyan considerablemente por la ausencia o merma de los productos, lo que viene dificultando la labor de nuestra institución: aliviar el hambre de los más pobres y vulnerables del país”, expresó Osores. Mediante la campaña del Banco de Alimentos, se busca superar esta situación.

Las donaciones para campaña la #YoAyudoDesdeCasa se pueden realizar mediante la entrega de alimentos y artículos de limpieza o, en todo caso, dinero con el cual comprar estos productos. La distribución de los mismos se realizará mediante las diversas organizaciones benéficas en el país y los costos del traslado serán asumidos por el Banco de Alimentos.

Es preciso recordar que el lavado de las manos es una de las recomendaciones más importantes para prevenir el contagio del coronavirus. De ahí que se haya incluido entre las donaciones los artículos para higiene personal.

La recolección de las donaciones estará a cargo del personal del Banco de Alimentos, el cual debidamente acreditado visitará las diversas empresas en busca de los productos, los cuales pueden haber perdido su valor comercial por error en la etiqueta, próxima fecha de vencimiento, estar fuera de alguna campaña, etc., pero se encuentran en buen estado.

Asimismo, usted puede ayudar esta causa comunicándose al teléfono celular 959187600, escribir al WhatsApp 959187600 o al correo electrónico planeamiento@bancodealimentosperu.org. También puede ayudar realizando transferencias monetarias mediante los aplicativos de celular para pago Yape (Banco de Crédito del Perú) y Lukita (BBVA Continental) a la cuenta corriente BCP: 1942207681007 (CCI: 00219400220768100790)

“El Perú nos necesita hoy más que nunca, no podemos dejar que los más vulnerables no tengan comida o los productos de higiene básica en esta situación Nos encontramos en la fase 3 del Covid-19, es decir, que los contagios ya no pueden ser rastreados. Debemos de darnos la mano los unos a los otros”, invocó Osores.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

