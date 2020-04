Hasta hace cuatro días, el número de pacientes con coronavirus en camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) del país y con ventilación mecánica se incrementaba de forma fluctuante, con descensos ocasionales. Sin embargo, desde el último martes esos casos han aumentado de forma continua y ayer llegaron a 505, según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa).

Pilar Mazzetti, jefa del Comando de Operaciones COVID-19 del Minsa, informó que hasta las 7 a.m. de ayer había 692 camas, de las cuales 505 estaban ocupadas y 187, libres. La cifra coincide con el reporte dado por el Minsa por la tarde.

“Eso significa que tenemos un margen, pero hay que reconocer que el margen es estrecho y que es realmente complejo aumentar camas”, dijo la también exministra de Salud a ATV.

Al inicio de la emergencia, las autoridades informaron que el Perú contaba con cien camas UCI con ventiladores mecánicos. Hace un mes, eran 12 los pacientes que necesitaban los equipos; una semana atrás, 117. El Gobierno anunció hace unas semanas que proyecta habilitar mil para fin de mes. Todo ello en un escenario en que el Ejecutivo ha tenido que replantear sus planes y estrategias ante el avance de la pandemia, que ha incluido una tercera ampliación de la cuarentena, ahora hasta el 10 de mayo.

Mazzetti añadió que Lima concentra la mayor cantidad de camas UCI y dijo que quedaban 32 libres, aunque a ellas se sumarán 50. En tanto, el ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que se ha iniciado el traslado de pacientes desde hospitales del Minsa y Essalud a clínicas.

En diálogo con “América noticias”, el ministro refirió que la disponibilidad de camas UCI en el sur del país es mayor porque en esas regiones hay menos casos. Pero en el norte, como en Loreto y Piura, son “insuficientes para el tamaño de la epidemia que se está viviendo allá”. “En este momento son dos semanas de un alto impacto de la epidemia. Esperemos que empiece a detenerse la curva en el país”, agregó.

El reporte del Minsa hasta ayer dio cuenta de que los casos positivos por COVID-19 aumentaron a 21.648, mientras que la cifra de fallecidos subió a 634. El número de personas que fueron dadas de alta se incrementó a 7.496.

Zamora también recibió ayer los primeros ocho ventiladores mecánicos reparados por el Servicio de Electrónica de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), de un total de 74 que deben refaccionarse para implementar más camas.

Los primeros equipos recibidos fueron trasladados a los hospitales María Auxiliadora, de San Juan de Miraflores, y Daniel Alcides Carrión, del Callao. “Nosotros tenemos equipos que han sufrido algún desperfecto y para poder equipar todos nuestros hospitales tenemos cuatro fuentes: los compramos, recibimos donaciones, desarrollamos tecnología o se usa la reparación”, explicó Zamora.

—Desborde—

Para Ciro Maguiña, infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú, el aumento de pacientes con ventilación mecánica se veía venir. “Los hospitales no se dan abasto porque no han estado preparados. No hemos estado listos porque somos un país pobre y con una crisis sanitaria. Lo que estamos haciendo es resistir: se amplían camas y se hacen esfuerzos denodados”, dijo a El Comercio.

En ese sentido, sostuvo que para evitar más contagios en Lima, región con la mayor cantidad de casos, se debe reforzar el trabajo integral y multisectorial en los conos, donde se han visto aglomeraciones en mercados. Para ello, recomendó que en esas zonas se tomen más pruebas, se controle el aislamiento y se brinde asistencia social.

El objetivo es implementar cercos comunitarios. “Si no hay cercos, de nada vale tener más camas [...] Mientras se contagie a más personas, habrá menos camas y menos ventiladores mecánicos. Por más que dupliquemos los ventiladores, lo que debemos hacer es evitar los contagios”, precisó.

Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, destacó la tarea para implementar más camas y señaló que los médicos intensivistas se organizan para incrementar su capacidad de atención de 6 hasta 12 pacientes. Precisó que se prevé usar sistemas de ventilación mecánica múltiple, a fin de utilizar un equipo para dos pacientes.

“Estamos viviendo un desborde. Los hospitales están llenos, hay pacientes que no son atendidos, que están hospitalizados y esperan ingresar a UCI, pero no hay camas”,explicó a este Diario.

Datos

Solo el viernes se reportaron 62 nuevas personas fallecidas por COVID-19, la mayor cantidad de decesos en un día, según los informes del Minsa.

En total, son 3.194 hospitalizados. De ellos, 2.395 tienen evolución estacionaria; es decir, estables y sin variación en su salud. Asimismo, 479 presentan evolución favorable y 320, desfavorable.

