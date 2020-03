Coronavirus en Perú: no hay ley ni sanción específica que obligue a un paciente a cumplir la cuarentena

“Nosotros no estamos monitoreados las 24 horas. Si quisiéramos, podríamos salir tranquilamente, pero no lo hacemos por responsabilidad”. El último fin de semana, el padre del único niño que hasta la fecha ha resultado positivo a coronavirus COVID-19 contó en televisión cómo afrontan el aislamiento y puso en debate los protocolos para evitar el contagio. Sin embargo, ¿es necesario una vigilancia extrema?

En menos de una semana, desde que se confirmó el primer caso en Perú, nueve personas han sido aisladas en sus domicilios. Según el protocolo aplicado por el Ministerio de Salud (Minsa), este aislamiento se aplica cuando los pacientes no desarrollan síntomas graves. De cambiar su estado, recién serían hospitalizados en uno de los cinco nosocomios en Lima acondicionados especialmente para atender a infectados con el virus que apareció hace menos de tres meses en Wuhan, China, y ha contagiado a más de 109.000 personas en el mundo.

El doctor Manuel Loayza, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, explica a El Comercio que la idea del aislamiento es evitar que los pacientes contagien a otras personas durante el periodo de transmisión de la enfermedad. Para el caso del coronavirus, dicho periodo dura hasta 14 días. A la fecha, los nueve casos confirmados son leves y la mayoría pertenece a una misma familia.

“Hasta ahora los nueve casos tienen síntomas de un resfriado común. Por eso se les indica que si tienen dolor pueden tomar paracetamol u otros medicamentos, que se hidraten más, etc. Además, les decimos que conserven su distancia con otros miembros de la familia y, si van a salir de sus habitaciones, que realicen la higiene de manos, se pongan las mascarillas simples y vuelvan a lavarse las manos”, agregó el médico infectólogo Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud a este Diario.

SIN REGULACIÓN

Pese a que el aislamiento o cuarentena tiene como finalidad evitar la diseminación del virus, el Perú no cuenta con una ley que regule ambas medidas de seguridad, sostiene el doctor Loayza. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece lineamientos del distanciamiento social; pero en el país no tenemos un mecanismo legal que obligue a las personas a cumplirlo”, explica.

De acuerdo con la OMS, la cuarentena es la “separación y restricción del movimiento de individuos quienes, aunque no estén todavía enfermos, han sido expuestos a un agente infeccioso y por lo tanto pueden volverse infecciosos”, mientras que en el aislamiento se aplica la separación y restricción de movimiento en quienes ya tienen “una enfermedad infecciosa específica”. Según este organismo internacional, ambas son estrategias de salud pública efectivas para detener la propagación de enfermedades infecciosas, como el caso de las infecciones respiratorias.

Para el infectólogo Augusto Tarazona Fernández, presidente del comité de salud pública del Colegio Médico del Perú, es preocupante que el protocolo aprobado por el Minsa ante el coronavirus COVID-19 tampoco especifique los procedimientos exactos sobre la cuarentena y aislamiento domiciliario.

“La mejor estrategia ante el coronavirus es la identificación precoz y el aislamiento social o cuarentena, de tal forma que, si fallamos en esto, fallamos en el control de la enfermedad”, dijo a este Diario.

La falta de dicha regulación también dificulta que se impongan sanciones para los transgresores, sostienen ambos especialistas. No obstante, el doctor Loayza aclara que, por ahora, se está haciendo firmar es un documento a los pacientes que sirve como declaración jurada a donde se detalla la finalidad del aislamiento y que sirva como mecanismo legal en caso de incumplimiento.

“Les hacemos firmar la carta informada para que se comprometan, pero dependemos mucho de la palabra de la persona”, agregó.

Manual de atención de pacientes con coronavirus (COVID-19)

¿HAY DELITO POR DEJAR EL AISLAMIENTO?

Pese a la falta de regulación específica, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, Ángel Gonzales Vivanco, declaró el último sábado a El Comercio que existe la posibilidad de que quien incumpla la cuarentena pueda ser denunciado por el delito de exposición de personas al peligro.

Sin embargo, la abogada penalista Romy Chang precisó que este delito no aplicaría porque el Código Penal Peruano especifica que se incurre en exposición a peligro o abandono de personas en peligro (nombre exacto del delito) cuando el afectado es un menor de edad o una persona incapaz de valerse por sí misma que esté “legalmente bajo su protección o que se hallen de hecho bajo su cuidado”.

No obstante, si algún paciente, con conocimiento de su estado, sale del aislamiento y contagia a otro puede configurarse el delito contra la salud pública de Propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, el cual se sanciona con entre 3 y 10 años de prisión y entre 10 y 20 años si el afectado sufre lesiones graves o muerte, de acuerdo con el artículo 289° del Código Penal. “En este caso se tendría que demostrar que el contagio se realizó a propósito”, precisó la letrada.

En países como España, la cuarentena se realiza incluso en hoteles. En la foto, los huéspedes del hotel Palacio H10 Costa Adeje, que está en cuarentena por el coronavirus, no podrán salir durante 14 días. (REUTERS / Borja Suarez).

CONCIENTIZACIÓN ES CLAVE

Ante este escenario, el compromiso del paciente es indispensable.

Por ello, el doctor Tarazona insta al Minsa a implementar un acompañamiento psicológico para los pacientes con coronavirus a fin de que no sufran de estrés por aislamiento. “La finalidad es que la persona no se sienta encarcelada, sino que sepa que está contribuyendo a evitar que sus familiares y otras personas se infecten. Hay que darle mucha información porque no solo se trata de aislarlo del mundo, sino de que entienda que es un factor clave en el control de la epidemia”, sostiene.

En ese sentido, el infectólogo Espinoza sostiene que es necesario que la población comprenda que cuando uno sufre de infecciones respiratorias, en general, debe mantenerse alejada de otras personas pues se trata de enfermedades que se transmiten de persona a persona, a través de gotitas o partículas acuosas que son expulsadas al ambiente al toser o estornudar. “Hay una mala costumbre de ir tosiendo y estornudando al trabajo, en el transporte público o a clases. Se debe pensar en los demás y no salir cuando uno está enfermo, primero, porque su estado se puede agravar y, segundo, porque contagia a otros”, enfatizó.

El lavado de manos es considerado una medida de higiene estándar para prevenir diferentes tipos de virus, como el COVID-19. (Shutterstock)

Pero, en caso de aislamiento, ¿qué pasaría si el paciente no tiene condiciones económicas para mantenerse inactivo laboralmente durante dos semanas?

Tanto Loayza como Tarazona reconocen que la situación se complicaría cuando se detecten casos de coronavirus en personas de escasos recursos, cuya subsistencia depende de su trabajo diario. “No es lo mismo el aislamiento de alguien que tiene seguro en su trabajo y le dan descanso médico que en quien con su trabajo de cada día se alimenta y a su familia. Lamentablemente, nuestro país tiene grandes diferencias económicas y sociales que pone en mayor riesgo la epidemia”, sostuvo el infectólogo Tarazona.

Ante esta situación, el Minsa evalúa acciones con otros ministerios para garantizar que se cumpla el aislamiento y la persona de escasos recursos reciba apoyo. “Estamos buscando normas con otros sectores para fortalecer estos procesos y que el paciente no se perjudique laboralmente”, dijo Loayza.

CASO CHICLAYO

El último sábado, un hombre de 57 años se escapó del Hospital Luis Heysen de Chiclayo cuando iba a pasar por la prueba de hisopado para descartar posible caso de coronavirus,

Ante ello, la Red Asistencial Lambayeque de EsSalud informó que, luego de que el asegurado se retire sin avisar a los médicos, se le llamó por teléfono a fin de hacerle la prueba en su propio domicilio, pero se negó a someterse al examen.

Hospital Chiclayo (Foto: Archivo Correo)

“En todo momento, el asegurado fue informado sobre las medidas de prevención, e incluso firmó una carta de compromiso en la que acepta someterse a todos los controles, como la prueba de investigación epidemiológica del covid-19, principal examen para descartar coronavirus”, informó Essalud en un comunicado.

Ante ello, invocó a la población en general a colaborar con las medidas preventivas a fin de evitar la propagación del coronavirus.

