Este sábado, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó cinco nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú, y con esto se elevó a seis el número de personas con esta enfermedad en menos de 48 horas. Los pacientes están bajo aislamiento domiciliario, anunció la viceministra de Salud, Nancy Zerpa.

Sábado 07/03

04:20 p.m.: El Minsa confirmó cinco nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú. Se trata de tres adultos y un niño. Sus familiares han sido aislados desde ayer. El otro caso corresponde a un joven arequipeño que llegó de Londres el pasado 29 de febrero.

Viernes 06/03

09:21 p.m.: La ministra Hinostroza: “Modificaremos el presupuesto para controlar los casos de coronavirus. Los S/ 4 millonesdestinados inicialmente aumentarán a S/30 millones”.

09:17 p.m.: Ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza: “Estamos abastecidos con vacunas y un nuevo lote debería ingresar en abril”. La titular del sector reitera la recomendación a la población de lavarse las manos en promedio por 20 segundos.

09:13 p.m.: La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informó en Canal N, que una persona contagiada con coronavirus puede infectar en promedio a 2.6 personas.

8:00 p.m.: El Ministerio de Salud actualiza la información que tienen sobre el coronavirus hasta el momento.

🗓 Reporte │ Esta es la situación del coronavirus en Perú hasta las 18:00 horas del 6 de marzo.



Para más información, visita: https://t.co/ATXAITDSWN pic.twitter.com/Q9OY3zWMng — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 7, 2020

7:04 p.m.: Estas son algunas recomendaciones de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud (Minsa) e infectólogos consultados por El Comercio para prevenir la propagación del coronavirus:

No comprar mascarillas si no es absolutamente necesario.

No compartir utensilios como vasos o cucharas.

No compartir información de fuentes poco confiables.

No consumir medicamentos sin receta médica para combatir el Covid-19.

No saturar los hospitales.

No entrar en pánico por la letalidad del virus.

Puede encontrar todo el detalle en la siguiente nota: Coronavirus en el Perú | 10 cosas que no debes hacer ante la llegada del Covid-19 al país

6:28 p.m.: INPE restringe visitas en los penales de Lima y Callao tras caso confirmado de coronavirus en Perú.

6:03 p.m.: El Comercio aclara en esta nota algunas dudas sobre la enfermedad y las formas de prevenir su contagio: Coronavirus en el Perú: ¿es posible el contagio de la enfermedad en hospitales, centros laborales y colegios?

4:55 p.m. Rectores y decanos de universidades públicas se comprometieron a reforzar las estrategias de prevención y respuesta frente a el coronavirus.

4:24 p.m.: Demostración del protocolo de atención domiciliaria para casos de coronavirus.

4:13 p.m.: EsSalud brinda consejos e información sobre cómo evitar el contagio de coronavirus.

¿Sabes cómo cuidarte de enfermedades respiratorias como el coronavirus? 🤔 El Dr. Walter Prudencio, Médico Infectólogo de #EsSalud, nos brinda consejos e información sobre cómo evitar este mal. 👨‍⚕️ pic.twitter.com/mcPj0boBNu — EsSalud (@EsSaludPeru) March 6, 2020

3:45 p.m.: EsSalud lanzó la opción 10, una línea destinada a la prevención y orientación sobre el coronavirus. Para acceder se tiene que llamar al (01) 411-8000, opción 10, de lunes a domingo, las 24 horas del día.

3:32 p.m.: El decano nacional del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, dijo que el brote del coronavirus “visibiliza la precariedad del sistema de salud”.

#Coronavid19. "El brote del coronavirus visibiliza la precariedad del sistema de salud", señala el decano nacional del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios. @Lima_ECpe @PeruECpe @elcomercio_peru pic.twitter.com/AzxfApLup2 — Roger Aguilar Mendieta (@RogerAguilarMe3) March 6, 2020

2:57 p.m.: El Colegio Médico cuestionó el presupuesto asignado por el Ejecutivo para combatir el coronavirus. “Es ínfimo” , señaló el decano nacional, Miguel Palacios. “Debe ser de S/1.000 millones”, agregó.

#CovidEnPeru. El decano nacional del Colegio Médico, Miguel Palacios, subraya que el Gobierno "no actúe como bombero, apagando este foco epidémico, sino mejore el sistema de salud" . @elcomercio_peru @PeruECpe @Lima_ECpe pic.twitter.com/1QCagAvBdZ — Roger Aguilar Mendieta (@RogerAguilarMe3) March 6, 2020

2:31 p.m.: En el marco de evitar posibles contagios por el coronavirus (COVID-19), el Minsa indicó que deben evitarse los saludos con besos o dándose la mano, así como compartir un mismo vaso de cerveza en una reunión.

1:40 p.m.: Funcionarios de EsSalud supervisaron el almacén central, administrado por Salog, donde comprobaron que el Seguro Social cuenta con los insumos médicos necesarios para atender los casos de coronavirus y otras enfermedades.

✅ Funcionarios de #EsSalud supervisaron el almacén central, administrado por Salog, donde comprobaron que el Seguro Social cuenta con los insumos médicos necesarios para atender los casos de coronavirus y otras enfermedades. 😷 pic.twitter.com/DQDo0KlN8z — EsSalud (@EsSaludPeru) March 6, 2020

1:32 p.m.: El sector Salud informa sobre algunas de las recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias.

🔴 Protégete del #Coronavirus | Sigue nuestras recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias. Para más información, visita ➡ https://t.co/ATXAITDSWN pic.twitter.com/26hbGazHaQ — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 6, 2020

1:12 p.m.: El Minsa informó que los 680 mil adultos mayores que recibieron sus vacunas contra el neumococo en los establecimientos de salud y en las sedes del Banco de la Nación del todo el país durante 2019, solo presentarían un resfrío fuerte en caso de ser contagiados con el coronavirus.

12:40 a.m: El epidemiólogo de Essalud Edwin Neciosup, dialogó con El Comercio sobre la llegada del coronavirus al Perú y de todas las precauciones que uno debe de tener para evitar el contagio del COVID-19.

12:30 a.m: Ante el primer caso confirmado de coronavirus en el Perú, Latam Airlines Perú informó que la persona afectada con el COVID-19 es un trabajador de la empresa.





11:10 a.m: El ministro de Educación, Martín Benavides, descartó la suspensión del Año Escolar 2020 en las instituciones educativas públicas, programado para el próximo 16 de marzo. Desde Tacna, explicó que no se tomó esta medida porque no existe una situación de transmisión masiva comunitaria de COVID-19 en el Perú.

El titular del sector Educación indicó que se está coordinando con las direcciones regionales de educación, las direcciones regionales de salud y las Ugeles para aplicar una campaña informativa en los diversos planteles del país y así prevenir el contagio del coronavirus.

11:00 a.m: El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, exhortó a los 43 distritos de la capital a trabajar articuladamente para informar y apoyar a los ciudadanos ante confirmación del primer caso de coronavirus en el Perú. A través de su cuenta en Twitter, el burgomaestre pidió a la ciudadanía prudencia y guardar la calma.

Vecinos de Lima, ante primer caso confirmado de #Coronavirus en el país, les pido prudencia. Exhortamos a los 42 distritos a trabajar articuladamente para brindar información y apoyo constante a los ciudadanos. Es importante estar informados y sobre todo guardar la calma (1/2) pic.twitter.com/GyxVOpSfOR — Jorge Muñoz (@JorgeMunozAP) March 6, 2020

9:40 a.m: El Minsa recomendó a las personas no adquirir mascarillas ya que en estos momentos no hay pruebas de que su uso por parte de personas sanas prevenga la transmisión del coronavirus. En el caso de las personas detectadas con este mal sí se recomienda su uso.

El uso inadecuado o excesivo de mascarillas clínicas puede provocar graves problemas de carencia de suministros y que no haya mascarillas para las personas que necesiten llevarlas.

9:25 a.m: Hinostroza enfatizó que el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del Minsa tendrá a su cargo la vigilancia del ciudadano, así como de sus familiares y contactos en el trabajo.

9:20 a.m: La funcionaria señaló que el paciente con coronavirus se encuentra actualmente con aislamiento domiciliario y su condición clínica es estable.

9:10 a.m.: La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, detalló que el 5 de marzo, el Minsa activó el protocolo para casos sospechosos y un equipo especializado se trasladó al domicilio del ciudadano para examinarlo y tomarle las muestras correspondientes, que fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud.

7:30 a.m: A través de una conferencia, Martín Vizcarra confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Dijo que se ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo.

Coronavirus en el mundo

A la fecha, el número de personas infectadas de coronavirus (COVID-19) en el mundo llegó a 98.123, de las cuales 3.385 fallecieron, en 87 países y territorios, según un balance de AFP sobre la base de fuentes oficiales.

China -a excepción de Hong Kong y Macao- en donde se declaró el brote a fines de diciembre, sumaba 80.552 casos, con 3.042 decesos. Entre el jueves y el viernes se registraron en ese país 143 casos nuevos y 30 decesos.

El último jueves, Ecuador sumó tres nuevos casos y se convirtió en el país con mayor número de contagiados de COVID-19 en América Latina al completar 13 desde el fin de semana.

