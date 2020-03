Coronavirus en el Perú

La llegada del coronavirus al Perú ha causado desconcierto entre las personas. Hasta el momento no hay un tratamiento específico para el Covid-19, pero sí medidas de prevención efectivas para prevenir la propagación del virus.

¿Qué cosas no debemos hacer ante la llegada de la enfermedad? A continuación, compartimos recomendaciones de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud (Minsa) e infectólogos consultados por El Comercio.

No comprar mascarillas si no es absolutamente necesario. Estas solo deben ser usadas por personas que presentan síntomas respiratorios y para aquellos que las cuidan, como el personal médico. Los protectores se usan para evitar contagiar a los demás, no al revés.

No compartir utensilios como vasos o cucharas. El Minsa recomendó que no se compartan estos objetos en un mismo momento, como sucede cuando se bebe del mismo vaso.

No compartir información de fuentes poco confiables. Esto aporta a difundir falsos rumores en redes sociales, lo cual solo genera alarma en la población.

No consumir medicamentos sin receta médica para combatir el Covid-19. El uso de los antibióticos no está recomendado en este caso porque es generado por un virus y no por una bacteria.

No saturar los hospitales. Si no tienes ningún síntoma, no acudas a los hospitales a pedir el descarte de coronavirus. Incluso si tienes síntomas, pero si no has tenido contacto con personas que estuvieron en países con casos confirmados, entonces es mejor que esperes en casa a que los síntomas pasen.

No entrar en pánico por la letalidad del virus. En más del 80% de casos solo se presentan síntomas leves. La mortalidad es menor al 2% y se presenta en personas mayores y problemas crónicos de salud, según la OMS.

No salir de casa si tienen síntomas respiratorios. Si se llega a confirmar que tienes Covid-19, los médicos decidirán si deben internarte o no. En el mundo, la mayoría de personas están aisladas en sus propias casas porque no tienen síntomas graves, lo que se busca es que no contagien a más personas.

No saludes con beso en la mejilla. Los expertos recomiendan evitar acercarse a menos de un metro de las demás personas, pues las gotículas respiratorias llegan hasta 1 metro de distancia de una persona que tose o estornuda.

No reutilizar mascarillas. Si estás dentro del grupo que debe usar las mascarillas, en ningún caso debes reutilizar las mascarilla. Debe ser cambiada cada vez que está húmeda. Esto aplica para todas las enfermedades que se transmiten a través de fluidos.