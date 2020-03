Coronavirus en el Perú

“El coronavirus va a llegar sí o sí al Perú... El 80% de los casos van a ser leves y 20% se van a complicar, algunos de ellos van a necesitar unidad de cuidados intensivos", estimó para El Comercio el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), doctor Miguel Palacios Celi, tomando en cuenta las estadísticas que la epidemia ya ha dejado en el mundo.

"No hay justificación para decir que se viene una catástrofe para nuestro país... El plan de respuesta del Ministerio de Salud (Minsa) va ayudar. No se desesperen ni compren mascarillas -que no son necesarias para las personas que están sanas-. Lávense las manos y si están resfriados, acudan a un centro de salud. De esa manera, todo va a estar bien”, dijo el experto días antes de la confirmación del primer caso en el Perú.

Conversamos con Palacios Celi para conocer su opinión sobre cuál debe ser la estrategia del Perú ante el avance de este virus. Esto a propósito de la recomendación que dio la Organización Mundial de la Salud a Latinoamérica para que aproveche que es una de las regiones del mundo con un número muy limitado de casos de coronavirus para preparar una “estrategia de contención agresiva” que permita un control rápido si el virus se expande.

Hasta el viernes 6 de marzo, día en que se confirmó el primer caso de Covid-19 en el país, en Latinoamérica se limitaban a 7 en Ecuador, 5 en México, 2 en Brasil, 1 en República Dominicana, 1 en Argentina y 1 en Chile.

“No hay una receta (de estrategia) que se ajuste a todos los países, porque cada realidad es diferente, pero nuestra recomendación es adoptar un enfoque integral, que debe empezar por la contención”, explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Aquí puedes ver nuestra entrevista completa con el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), doctor Miguel Palacios Celi (en el minuto 3, el especialista nos enseña cómo lavarnos correctamente las manos):





Coronavirus | La estrategia que debe seguir el Perú

El doctor Palacios Celi es claro: el plan de respuesta contra el coronavirus que tiene el Gobierno es una buena iniciativa pero con puntos claramente perfectibles. En ese sentido, critica que este cuente con un “financiamiento pobre”. “El Gobierno debería ser menos mezquino”, agrega.

“Se ha destinado 3′700.000 soles cuando para la influenza del 2009 hubo 103 mlls; para la influenza del 2014, 50 mlls; y para el ébola del 2015, 33 mlls”, sostuvo el decano del Colegio Médico del Perú.

“Claro, podrán decir que si la cosa empeora darán más dinero, pero el plan de respuesta (contra el coronavirus) debe contar con un presupuesto sólido para evitar carestía de insumos”, subraya.

Otro detalle sobre el que puso el foco el especialista es que en un inicio el plan priorizó Lima, “cuando históricamente las epidemias en el Perú comienzan por las regiones”. “Necesitamos proteger a Loreto, Madre de Dios; que encima tienen el infortunio de estar con una crisis del dengue. Asumo que ya lo están haciendo”.

Asimismo, mostró su preocupación porque aún no se define cómo será la presencia del Estado en los domicilios, para los pacientes que presenten la infección leve. “Necesitamos un plan de respuesta de atención domiciliaria”, subrayó.

Frente a la paranoia que ha provocado la epidemia de COVID-19 en muchos países, director general de la OMS recordó que hay unos 120 países que no tienen ni un solo caso y que en otros 21 solo hay una persona contagiada por el virus descubierto el pasado enero.

DATO

Hasta el 3 de marzo, el número de contagios llegó a 98.123 en 87 países, de los cuales 3.385 fallecieron. El 80% de los caso se concentran en solo tres países: Italia, Irán y Corea del Sur.

[Martín Tumay Soto es el periodista responsable del contenido web de Ciencias, Tecnología e eSports en El Comercio. Lo puedes contactar a través de: mtumay@comercio.com.pe / martintumay@gmail.com]

TE PUEDE INTERESAR

- [¿Quiénes son los más propensos al contagio del coronavirus]

- [Mujer infectada: “En el momento más crítico, era difícil respirar”]

- [Los síntomas que provoca el coronavirus y cómo evitar el contagio]

Síguenos en Twitter: