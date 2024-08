La memoria USB es un dispositivo muy útil para guardar información, pero que puede causar más de un dolor de cabeza cuando la computadora no reconoce a la memoria, sin que se pueda leer la data guardada.

Hay varias razones que pueden causar esta falla, ya sea por el hardware o el software, y según el origen del error se puede plantear algunas soluciones.

Algunas fallas se deben al hardware: el puerto USB puede estar dañado, o deteriorarse con el tiempo debido al uso constante. También el cable USB o adaptador puede estar dañado para conectar la memoria. Una solución podría ser usar otro puerto USB, un cable o adaptador diferente.

También se pueden encontrar problemas de software. Por un lado, los controladores USB pueden estar desactualizados, ya que son los que permiten al sistema operativo comunicarse con el hardware.

Las fallas en la lectura de una memoria USB se pueden deber al software o hardware. (Foto: pexels.com)

Señala un informe de la página Semana que se puede verificar en el Administrador de dispositivos (Windows) o en las Preferencias del sistema (macOS). La solución puede ser actualizar o reinstalar el controlador.

Otras fallas se pueden deber a problemas de formato y particiones, el USB podría no ser compatible con el sistema operativo del computador. Si la memoria USB no tiene una partición asignada o si la partición está dañada, el sistema operativo no podrá reconocerla.

Otras causas giran en torno a intervenciones de tercero: algunos programas de antivirus o de seguridad pueden bloquear los dispositivos USB como medida de protección. En varias de estas situaciones, un simple reinicio del computador puede resolver problemas temporales o la actualización del sistema operativo.