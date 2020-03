El primer caso de coronavirus ha sido registrado en el Perú. Ante ello los padres muestran su preocupación por sus hijos. ¿Qué tan expuestos están los niños ante el Covid-19?

El análisis epidemiológico muestra que la mortalidad se incrementa con la edad, siendo los menores de 10 años los menos expuestos.

Según una revisión publicada en la revista The New England Journal of Medicine, de 1.011 casos analizados, solo un 0,9% tenían menos de 14 años. Salvo uno, el resto eran casos asintomáticos o habían presentado síntomas leves, y ninguno fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En la mayoría de los casos, el Covid-19 provoca síntomas leves y moderados como tos, fiebre y cansancio, pero en los más graves los pacientes pueden tener problemas respiratorios agudos, sufrir graves insuficiencias renales y registrar fallos en varios órganos, lo cual puede provocar su muerte.

En los niños, se han presentado síntomas leves o incluso son asintomáticos. (Foto: Anthony WALLACE / AFP)

Con más de 100.000 casos registrados en el mundo, Latinoamérica es una de las regiones que presentan menos casos. La tasa de mortalidad promedio sigue siendo pequeña, entre un 1 y un 3%, un porcentaje superior al de la gripe estacional (0,1%).

¿Quiénes contagian a los niños?

El análisis más completo hasta el momento, publicado el 17 de febrero por las autoridades chinas y posteriormente el 24, por la revista médica estadounidense Jama, muestra también que la tasa de mortalidad aumenta con la edad.

De los cerca de 4.000 muertos reportados, hasta ahora no ha habido ningún fallecido menor de 10 años. Hasta los 39 años, la tasa de mortalidad es muy baja, del 0,2% y pasa al 0,4% en las personas de más de 40. Llega al 1,3% en los pacientes de entre 50 y 69 años y es del 8% en los mayores de 70.

En los pocos casos registrados en los niños, los síntomas son leves y la mayoría de ellos contrajeron la infección de alguien con quien vivían o de un miembro de la familia.

¿Por qué no hay víctimas menores?

La ausencia de víctimas entre los más jóvenes deja perplejos a los expertos porque justamente los bebés y los niños suelen ser más vulnerables ante este tipo de enfermedades infecciosas.

“Es sorprendente porque cuando miramos todas las demás infecciones respiratorias, bacterianas o víricas, tenemos siempre muchos casos graves entre las personas de edad avanzada y también entre los más jóvenes, sobre todo en los menores de cinco años”, subraya Cécile Viboud, epidemióloga en el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos.

Aún se desconoce por qué el nuevo coronavirus no afecta tanto a los menores. (Foto: Delil SOULEIMAN / AFP)

“Hay que ver si no hay una forma de protección incrementada por la reciente epidemia de coronavirus estacional”, el que provoca los resfriados, apunta John M. Nicholls, profesor de patología en la universidad de Hong Kong.

Una segunda hipótesis es que el sistema inmunitario de los niños esté concebido para “no reaccionar excesivamente ante los nuevos agentes infecciosos”.

A fines de febrero, se reportaron cuatro niños de un jardín infantil de Heinsberg (Alemania) afectados por el nuevo coronavirus. El estado de los niños, cuyas edades no fueron precisadas, no inspira, sin embargo, preocupación de momento. Presentan “síntomas de catarro”, según la portavoz de Heinsberg.

Otra característica importante de la Covid-19 (el nombre de la enfermedad provocada por el virus) es que los hombres mueren más que las mujeres. Un 63,8% de las víctimas mortales hasta el momento son varones.

El Comercio/Agencias

