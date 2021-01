Pilar Mazzetti reiteró que aún no existe una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus en el país. La ministra de Salud insistió en aclarar que lo que ahora se registra es un “rebrote” de casos de COVID-19 en algunas zonas del territorio.

“El incremento no es exponencial, aún es muy lento. Para darle algún nombre hablamos de un rebrote, pero eso no quita que en algún momento las cifras puedan modificarse. Por eso es nuestra preocupación. En este momento tenemos un incremento, y no es un incremento como el que tuvimos la primera vez. En este momento, todavía la pendiente está más atenuada”, explicó en conferencia de prensa.

De esta manera la funcionaria reiteró la información expuesta esta semana durante su presentación ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República, donde señaló que en las últimas semanas se ha observado un mayor número de pacientes que requieren de una unidad de cuidados intensivos (UCI) y ventilación mecánica, en muchos casos porque buscan tardíamente la ayuda médica.

Mazzetti también detalló que se reporta un incremento de fallecimientos por esta enfermedad.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó el jueves que se elevó a 38.049 la cifra de fallecidos en el país. Además, la entidad precisó que el número de contagios se elevó a 1.026.690.

Perú reportó el primer caso de la variante del coronavirus hallada inicialmente en Europa, específicamente en Reino Unido. Se trata de una ciudadana peruana que vive en Lima y que estuvo en días previos a la Navidad en una reunión familiar. Según la ministra Mazzetti, la persona afectada presenta síntomas leves y cumple cuarentena domiciliaria.

