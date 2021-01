Conforme a los criterios de Saber más

En el día que se cumplieron 10 meses desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en el Perú, el presidente Francisco Sagasti anunció que finalmente se concretó la compra de vacunas al laboratorio chino Sinopharm. El primer lote, de 1 millón de dosis, llegará este mes para iniciar la inmunización en un país que suma más de 37 mil muertos, un millón de contagios y un incremento sostenido de nuevos casos positivos.

De acuerdo con el mandatario, se ha firmado un acuerdo por un total de 38 millones de vacunas de Sinopharm para vacunar a entre 14 y 15 millones de peruanos antes de la temporada de invierno. Además, hay un acuerdo con Oxford/AstraZeneca por otras 14 millones de dosis que llegarían en el mes de setiembre y, finalmente, de la iniciativa Covax Facility se espera contar con 13.2 millones de vacunas para el tercer trimestre del año.

¿Qué significa la llegada de la vacuna? El Comercio habló con tres médicos para conocer qué acciones quedan pendientes para controlar la pandemia. Todos coincidieron que, aunque el inicio de la vacunación es positivo, aún es indispensable deben mantener y reforzar estrategias de prevención. La mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos continuarán entre nosotros por mucho tiempo más.

Threresa Ochoa

Detección temprana y aislamiento

La directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) calificó de “sumamente positivo” que se lograra un acuerdo de compra de vacunas contra el COVID-19. No obstante, reiteró que esto no significa el fin de la pandemia. “Esto no es la panacea, la solución al control de la pandemia. Debemos seguir con las medidas de protección, sobre todo ahora que estamos entrando en la segunda ola”, señaló

En diálogo con este Diario, la infectóloga indicó que es indispensable que, a la par de la vacunación, se refuerce la detección temprana de casos para garantizar el aislamiento de los contagiados y evitar la diseminación del virus; así como el equipamiento de hospitales para casos graves. Según reportó la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con el reporte de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), hasta el lunes 4 de enero solo quedaban 16 camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) con ventilador mecánico en algunos hospitales y clínicas de Lima y Callao. Mientras que en Loreto, cuya ciudad de Iquitos fue una de las más golpeadas en la primera ola, los ventiladores mecánicos disponibles apenas sumaban dos hasta el último lunes.

“Nos hemos relajado en los meses que disminuyó la pandemia en haber aumentado la capacidad de camas con oxígeno y ventilador. Además, una estrategia fundamental que debemos mejorar es la detección de casos para hacer el aislamiento. El gran error de la primera ola fue utilizar pruebas serológicas que detectan tardíamente los casos. Se necesitan pruebas moleculares”, dijo. 

Juan More Bayona

Persistir con la prevención

El doctor en Inmunología Comparada por la Universidad de Alberta, Canadá, e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sostuvo que, aunque la vacuna es la mejor herramienta contra el COVID-19, las condiciones en el país no van a cambiar en el corto plazo.

Según explicó a este Diario, para hablar de control de la pandemia es indispensable lograr una buena cobertura de vacunación, tomando en cuenta el porcentaje de seroprevalencia y la heterogeneidad de cada región . “El primer millón de dosis es insuficiente. Al menos mientras se vacune a las 500 mil primeras personas (dos dosis por cada una] nada va a cambiar. Se necesita vacunar a la mayor cantidad de personas, pero eso será de forma gradual”, indicó.

De acuerdo el Plan de Vacunación contra el COVID-19, aprobado en octubre pasado a través de la Resolución Ministerial 848-2020, el primer grupo que será inmunizado corresponde a los trabajadores del sector salud público y privado, personal de las FFAA y PNP, bomberos, cruz roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, personal de limpieza pública, estudiantes de salud, así como los miembros de mesa. Después de ellos recién se vacunará a los adultos mayores y personas con comorbilidades y, en el tercer grupo, al resto de la población entre los 18 y 59 años.

Fases para la vacunación en el Perú según el Plan de Vacunación contra el COVID-19.

Sobre la eficacia de la vacuna de Sinopharm, More Bayona precisó que según el laboratorio esta alcanza el 79%; sin embargo, el especialista dijo que se deben conocer los resultados del ensayo clínico en el Perú porque en algunos países esta eficacia fue superior a la reportada por el laboratorio. ”En países del medio oriente la eficacia llegó incluso al 95%. Se debe determinar cuál fue la eficacia en los ensayos en el Perú. Lo cierto es que incluso 79% es bastante alto”, señaló.

Miguel Palacios Celi

Reforzar la comunicación

El decano del Colegio Médico del Perú señaló que es necesario que el Ministerio de Salud (Minsa) impulse un plan de comunicación masivo para evitar que se relajen las medidas de prevención ante el anuncio de la vacunación. “Con vacuna o sin ella debemos seguir cumpliendo las medidas sanitarias, como mascarilla y distanciamiento. La vacuna no te va a curar”, dijo a este Diario.

El médico precisó que se debe aclarar la idea de que apenas la persona se coloca la vacuna ya no es necesario que cumpla con las medidas sanitarias. Según dijo, entre la primera dosis y el desarrollo de anticuerpos transcurre al menos un mes. “Recién 10 días después de la segunda dosis es que comienzan a aparecer los anticuerpos en el organismo. La vacuna tiene efecto inmediato ni con la primera dosis”, indicó.

