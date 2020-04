La Línea 1 del Metro de Lima, mediante un comunicado, informó a la ciudadanía los nuevos horarios para este jueves y viernes santo, días en que la inmovilización social obligatoria regirá durante todo el día. La atención para ambos días será de 5:30 a.m. a 9:00 a.m.

En tanto, por la tarde el horario para este jueves y viernes santo, será de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Para el sábado 11 de abril regirá desde 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y para el domingo será de 5:30 a.m. a 9:00 a.m.

“Los últimos trenes parten de las estaciones de Villa El Salvador (Sur-Norte) y Bayóvar (Norte-Sur) al final del servicio de cada día. Tomar sus previsiones”, se lee en el comunicado.

Para más información sobre los horarios del servicio visitar la web www.lineauno.pe o descargar el aplicativo LÍNEA 1.

El Poder Ejecutivo decretó la inmovilización total el jueves 9 y viernes 10 de abril, que normalmente son días feriados por Semana Santa, para frenar la expansión del coronavirus (Covid-19) en el Perú.

¿Hay cura para la COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del COVID-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla.

La OMS recomienda evitar su uso, debido a que, en esta pandemia, estos implementos pueden escasear. Ahora, recuerde que, si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra amplía la cuarentena hasta el domingo 26 de abril

Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra amplía la cuarentena hasta el domingo 26 de abril

TE PUEDE INTERESAR